گزارش مهر از نخستین مجمع مخابرات بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ 10/5/88 هیئت واگذاری، 50 درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را برای واگذاری از طریق بورس به صورت بلوکی و با قیمت پایه 3400 ریال با شرایط واگذاری 20 درصد نقد و مابقی اقساط 8 ساله طی 16 قسط شش ماهه پس از تایید صلاحیت و اهلیت خریداران ابتدا در تاریخ 18/2/88 اعلام عرضه می کرد.

در کمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در تاریخ 25/2/88 بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام ملغی اعلام و سرانجام عرضه سهام مذکور در تاریخ یکشنبه 5/7/88 صورت پذیرفت.

رقابت در ساعت 11 و 6 دقیقه با قیمت پایه 3400 کارگزاری بهمن، نماینده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت 11و 26 دقیقه با قیمت 3409 ریال به کنسرسیوم "اعتماد" مبین متشکل از شرکت های توسعه اعتماد، شهریار مهستان، گسترش الکترونیک مبین ایران به فروش رسید.

پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به شرکت اعتماد مبین همه به دنبال تغییرات ساختاری و ترکیب هیئت مدیره بودند که در این میان صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از تعیین تکلیف مدیران شرکت مخابرات خبر داد و گفت: در 9 صبح 9 آذر ماه مجمع فوق العاده هیئت مدیره مخابرات برگزار و ترکیب هیئت مدیره جدید اعلام می شود.

88/9/9 اعلام ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات

صبح امروز 9 آذرماه در سالن همایشهای رازی با حضور اعضای مجمع عمومی عادی سالیانه البته به صورت فوق العاده شرکت مخابرات ایران با حضور 92 درصد سهامداران شرکت مخابرات برگزار شد تا اسامی هیئت مدیره را اعلام کنند ولی در این مجمع اعضای هیئت مدیره به صورت حقوقی معرفی شدند و طبق قانون ظرف 15 روز آینده مهلت دارند تا اسامی نهایی اعضا را اعلام کنند.

علاوه بر انتخاب 5 نفر هیئت مدیره، یک نفر از حوزه سهام عدالت و یک نفر از بخش دولتی معرفی نشد که طبق گفته مسئولان انتخاب این افراد روال قانونی را طی می کند و به زودی اسامی اعلام می شود.

تغییرات در شرکت مخابرات

وفا غفاریان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در حاشیه مجمع فوق العاده شرکت مخابرات ایران با اشاره به اساسنامه این شرکت گفت:‌ در گذشته یک اساسنامه در زمینه اعمال حاکمیت و مالکیت داشتیم ولی در حال حاضر این دو امر از یکدیگر تفکیک شده است.

وی با اشاره به ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت افزود: ترکیب اعضای پنج نفره هیئت مدیره که اعضای حقوقی هستند مطابق اساسنامه 15 روز آینده باید اعلام شود.

غفاریان با تاکید بر اینکه در زمینه اعلام اسامی کارهای قانونی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: هزینه صندلی هیئت مدیره 300 میلیارد تومان است از این رو قطعاً افرادی که انتخاب می شوند از شایسته ترین افراد هستند.

عضو هیئت مدیره مخابرات ایران با تاکید بر اینکه برای قطب بندی شرکتهای مخابرات سراسر کشور برنامه ای نداریم، افزود: ‌اعضای هیئت مدیره برای تک تک شرکتهای استانی مخابرات تصمیم گیری می کنند و برای تقسیم بندی جدید برنامه در دستور کار نداریم.

وی همچنین در خصوص اصلاح تعرفه ها ادامه داد: بخش بررسیهای اقتصادی شرکت مخابرات ایران به طور مستمر تعرفه ها را بررسی و ارزیابی می کند. ‌چنانچه نیاز به تغییر تعرفه ها باشد در قالب کار کارشناسی پیشنهاد خود را به مجلس ارائه خواهیم داد تا مجوزهای لازم در زمینه افزایش تعرفه ها اخذ شود.

غفاریان خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم مستندات خود را مبنی بر کم بودن تعرفه ها نسبت به قیمت های تمام شده ارائه دهیم، طبق قانون اصل 44 دولت مابه التفاوت آن را در بودجه های عمومی پیش بینی می کند.

مبین اعتماد صاحب اصلی شرکت مخابرات

سلیمانی پور، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین، آینده پژوهی و رصد آخرین یافته های علمی و فناوری در رابطه با خدمات نوین مخابراتی و پیاده سازی آن در کوتاه ترین مدت از سیاستهای کلان این شرکت دانست و اظهار داشت: شرکتهای شهریار مهستان، گروه اتحاد مهر پارس، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و نگین گنجینه ایرانیان را از جمله شرکتهای وابسته به شرکت اعتماد مبین دانست و به طور کلی شرکت اعتماد مبین 51 درصد سهام مخابرات را خریداری کرده است.

وی با اشاره به وضع مخابرات ایران اظهار داشت: در زمینه ضریب نفوذ تلفن ثابت از رشد و توسعه مناسبی برخوردار هستیم و در زمینه ارتباطات سیار بازار پایداری در کشور ایجاد شده است اما رقابت جدی را با تعیین اپراتور دوم و سوم در پیش رو خواهیم داشت.

وی همچنین به سهم ایران در زمینه دیتا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: نرخ نفوذ دیتای پرسرعت نسبت به تقاضا در جامعه و نرم جهانی بسیار پایین است به طوری که ضریب نفوذ دیتا در ایران 3 دهم درصد و در اروپا 6/20 درصد است که باید برطرف شود.

سلیمانی پور، با اشاره به چشم انداز 1400 شرکت مخابرات اظهار داشت: طبق این چشم انداز تا 12 سال آینده شرکت مخابرات باید به عنوان بزرگترین و قویترین اپراتور در سطح کشور و جهان معرفی شود.

مدیرعامل شرکت اعتماد مبین وجود 55 تا 60 میلیون مشترک را از جمله برجستگی های این شرکت ذکر کرد و گفت: یکی از نقاط مثبت مخابرات طی 20 سال گذشته جلو بودن از برنامه ها است که امیدواریم طبق چشم انداز بتوانیم با همت همه مسئولان گام های بلندی را برداریم.

سلیمانی پور به سیاستهای کلان این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه این سیاستها در شش محور مشتریان، سهامداران، کارکنان و منابع انسانی، سازمان ها و شرکت های همکار داخلی و خارجی، حاکمیت و نام تجاری (برند) است گفت: ترویج فرهنگ استفاده از سیستمهای مخابراتی برای کاهش سفرهای غیرضروری، ساماندهی دارایی های غیرمولد و تبدیل آنها به دارایی های مولد، تربیت مدیران و سرمایه گذاران، تبدیل مخابرات به یک شرکت نوآور و یادگیرنده، استفاده بهینه از منابع شرکت زیرساخت با حفظ منافع مشترک طرفین و همکاری موثر با قوه قضائیه و مجلس از جمله سیاستهای کلانی است که در این شرکت دنبال خواهد شد.

وی همچنین آینده پژوهی و رصد آخرین یافته های علمی و فناوری در رابطه با خدمات نوین مخابراتی و پیاده سازی آن در کوتاه ترین مدت را از دیگر سیاستهای کلان این شرکت ذکر کرد و ادامه داد: ‌علاوه بر اینها این شرکت درصدد ایجاد بازوی مقتدر در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان ابزار حیاتی توسعه دانش بنیان عمل خواهد کرد.