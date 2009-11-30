آلمان فاجعه 4 سپتامبر افغانستان را بار دیگر بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کارل تئودور تسوگوتنبرگ" وزیر دفاع آلمان دستور بررسی مجدد پرونده کشتار دهها غیرنظامی افغان در حمله جنگنده های ناتو به دو تانکر سوخت در ماه سپتامبر را صادر کرده است.

وی در گفتگو با روزنامه "بیلد" چاپ آلمان ضمن بیان این مطلب خاطر ساخت کرد که پس از ارائه گزارش مربوط به حمله نیروهای ناتو به دو تانکر سوخت در قندوز دستور رسیدگی و بررسی مجدد این پرونده را صادر کرده است.

گوتنبرگ همچنین با حضور در پارلمان این کشور اعلام کرد که این اقدام در راستای روشن شدن اشتباهات نظامیان آلمانی در این حمله انجام می شود.

به گفته وزیر دفاع آلمان، در گزارش اخیر ناتو به مواردی از این اشتباهات اشاره شده و برلین قصد دارد به سهم خود نیز بررسیهایی در این زمینه انجام دهد. یکی از مسائل مورد نظر در این بررسی این است که آیا حمله هوایی به این تانکرها ضروری بوده است یا نه؟

گفتنی است روز جمعه "فرانتس یوزف یونگ" وزیر کار کابینه "آنجلا مرکل" که چندی پیش مسئولیت وزارت دفاع آلمان را عهده دار بود، سرانجام ناچار به استعفا شد.

وی که پیش تر طی سخنانی در پارلمان آلمان گفته بود حاضر به کناره گیری نیست، تحت فشارهای مخالفان از سمت خود کناره گیری کرد. یونگ امروز (جمعه) پس از کناره گیری به خبرنگاران در برلین گفت : من مسئولیت سیاسی وزارت دفاع را در زمان این عملیات به عهده می گیرم.

این عضو کابینه آلمان از حزب سوسیال مسیحی (به رهبری مرکل) پس از کشتار غیرنظامیان افغان در حمله جنگنده های ناتو به دو تانکر سوخت در قندوز، از این مسئله ابراز بی اطلاعی کرده و گفت که در این حمله هیچ فرد غیرنظامی کشته نشده است.