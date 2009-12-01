نرخ بیکاری گلستان؛ تک یا دو رقمی!

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی محمود زاده روز گذشته در مراسم معارفه استاندار جدید گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: نرخ بیکاری در استان از 12 درصد در سه سال اخیر به 9.1 درصد در پایان سال گذشته رسیده است.

وی اظهار داشت: در چهار سال گذشته تلاشهای خوبی از جمله در بخش اشتغال در استان شد که موجب کاهش نرخ جمعیت بیکار در منطقه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای بزرگی مانند پتروشیمی گلستان، کارخانه سیمان گالیکش، نورد مینودشت و ... از جمله طرحهای بزرگ صنعتی هستند که در توسعه اشتغال در منطقه اهمیت بسزایی دارند.

محمود زاده عنوان کرد: با ارائه هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری تعداد کارخانجات استان از 440 واحد در سال 83 به بیش زا 800 واحد درحال حاضر رسیده است.

استاندار سابق گلستان عنوان کرد: در جریان دو سفر هیئت دولت به استان بیش از 277 مصوبه تصویب شد که تاکنون 93.4 درصد مصوبات دور اول و 67.2 درصد مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان اجرایی و تکمیل شده است.

وی به برخی طرحهای نیمه تمام در دوران مسئولیتش در گلستان اشاره و اضافه کرد: تکمیل طرح سند آمایش استان از جمله طرحهایی که باید تکمیل شود.

محمودزاده افزود: توسعه فرهنگی، اجتماعی، خانه های عالم، مراکز فرهنگی و پرداختن به نرم افزارهای فرهنگی از دیگر نیازهای توسعه استان است.

وی به طرح خط آهن سراسری شمال اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح نیازمند تعامل و همکاری بیشتر استانداران استانهای شمالی است.

استاندار سابق گلستان، ایجاد و تکمیل پروژه های گردشگری، توسعه صادرات، ایجاد نمایشگاه گلستان در کشورهای خارجی را از دیگر برنامه های نیمه کاره اش در این استان اعلام کرد.

نرخ بیکاری گلستان تک رقمی نیست

درحالیکه محمودزاده استاندار گلستان از کاهش و تک رقمی شدن نرخ بیکاری به 9.1 درصد خبر داد، دبیر مجمع نمایندگان گلستان در این نشست اعلام کرد: نرخ بیکاری این استان تک رقمی نیست و مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد.

مرادعلی منصوری رضی افزود: نرخ بیکاری در گلستان بیش از استانهای دیگر است و برخلاف آمارهای ارایه شده، تک رقمی نیست.

همچنین برخی نمایندگان گلستان از جمله جواد نظری مهر، نماینده مردم شهرستانهای بندرگز، ترکمن و کردکوی و عبدالحسین ناصری نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز در مناسبتهای مختلف اعلام کرده اند: آمارهای ارایه شده در نرخ بیکاری استان واقعیت ندارد و بیکاری استان بالاست.