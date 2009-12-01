قوام یک اثر هنری به قصه پردازی مناسب ، قوی و جذاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب امروز دوشنبه در دیدار کارگردان، هنرمندان و عوامل تولید سریال حضرت یوسف (ع) پردازش هنرمندانه قصه در سریال حضرت یوسف (ع) را یکی از ویژگیهای بارز این مجموعه تلویزیونی برشمردند و افزودند: در دنیای کنونی هنر و سینما معمولاً برای جذب مخاطب از برخی مسائل از جمله جاذبه های جنسی استفاده می شود اما در این سریال که بسیار پرمخاطب و مورد رضایت بینندگان در ایران و سایر کشورها هم بود برخلاف غالب فیلمها و مجموعه های نمایشی محور داستان عصمت و پاکدامنی است.



رهبر انقلاب اسلامی این موضوع را بسیار ارزشمند دانستند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از ویژگیهای این سریال به تصویر کشیده شدن شخصیتی جامع الاطراف و نبوت واقعی از یوسف پیامبر بود که این شخصیت دینی علاوه بر معنویت و توجه به دعا و ذکر در صحنه مدیریت جامعه، تدبیر امور، مبارزه با ظلم، و ایستادگی در مقابل فشارها نقش بارزی داشت.



حضرت آیت الله خامنه ای صنعت سینمای امروز را صنعتی به ظاهر هنری ولی در باطن سیاسی دانستند و افزودند: بیشتر شرکتها و مؤسسات سینمایی در هالیوود مظهر اراده سیاسی دستگاه منسجمی هستند که پشت صحنه سیاست آمریکا قرار دارد و حتی در برخی موارد فراتر از دولتها نیز قرار گرفته است.



ایشان با تأکید بر اینکه پیشرفت وسایل ارتباطاتی و هنری، صنعت سینما و فیلمسازی را به ابزاری تأثیرگذار برای بیان افکار و همچنین اهداف سیاسی تبدیل کرده خاطرنشان کردند: نظام جمهوری اسلامی ایران حرفها و ایده های جدیدی برای گفتن دارد که باید با استفاده از شیوه های هنرمندانه و تأثیرگذار مطرح شوند.



رهبر انقلاب اسلامی مردمسالاری دینی را یکی از ایده های نو و بی سابقه در دنیا دانستند و افزودند: مردمسالاری همراه با حقیقت دینی اکنون در ایران تحقق پیدا کرده و می توان با شیوه های هنری و نمایشی این واقعیت بی نظیر را به جهانیان معرفی کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی بی محابای نظام اسلامی در مقابل ظلم را یکی دیگر از واقعیتهای بی سابقه در دنیا برشمردند و افزودند: حرفها و ایده های جذاب و بسیار پرطرفدار در میان ملتها در نظام اسلامی ایران وجود دارد که می توان آنها را در قالب داستانهای نمایشی بلند و یا کوتاه و با شیوه ای هنرمندانه عرضه کرد.



ایشان با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر از این ظرفیت برای ترویج تفکر نظام اسلامی خاطرنشان کردند: چنین آثار هنری قطعاً آثار بزرگی خواهند شد اما هیچگاه جایزه اسکار و یا نوبل هنری را دریافت نخواهند کرد زیرا امروز رسوایی دستگاههای جهانی پشتیبان هنر در دنیا آشکار شده است.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: این جایزه ها هیچ ارزشی ندارند و هنرمندان نیز نباید برای کسب این جایزه ها به دنبال ساخت اثر هنری باشند.



حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه هنرمندان باید بدنبال ساخت آثار هنری برای حقیقت باشند خاطرنشان کردند: باید روشهای هنرمندانه را فراگرفت و برای ساخت اثرهای هنری مبتنی بر حقیقت همت کرد که این هدف نیز جز با تلاش هنرمندان متعهد و جوانان مؤمن محقق نخواهد شد.



ایشان تأکید کردند: در کارهای سینمایی و مجموعه های تلویزیونی به هیچوجه نباید از هنر و روشهای هنرمندانه کم گذاشت.



رهبر انقلاب اسلامی یکی از ضعفهای اصلی فیلمها و مجموعه های نمایشی داخل را نداشتن قصه خوب دانستند و افزودند: قوام یک اثر هنری به قصه پردازی مناسب، قوی و جذاب است که باید در این زمینه توجه جدی تری شود.



حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از تلاشهای آقای سلحشور کارگردان مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر تأکید کردند: قطعاً همه عوامل این مجموعه با ارزش و برجسته در پیشگاه خداوند مأجور هستند.



ایشان خاطرنشان کردند: البته برخی ایرادهایی هم که به این مجموعه گرفته شد، یا صحیح نبود و یا آنقدر اهمیت نداشت که بخواهد به این کار بزرگ خدشه ای وارد کند.



در این دیدار آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر را یکی از موفقترین مجموعه های نمایشی رسانه ملی برشمرد و گفت: ارتباط گسترده با همه اقشار مردم، مخاطب بالای هشتاد و پنج درصد، رضایتمندی بالای نود درصد، پژوهش قوی و گسترده، گروه حرفه ای و متعهد از هنرمندان و عوامل و استقبال بسیار گسترده در کشورهای مختلف دنیا از ویژگیها و برجستگی های سریال حضرت یوسف (ع) است.



وی توجه به موضوعات معارفی در قالب کارهای نمایشی را از جمله رویکردهای رسانه ملی بیان کرد و افزود: با توجه به برخی تجربه های موفق، استفاده از ظرفیت داستانهای کوتاه برای موضوعات معارفی در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته است.



آقای فرج الله سلحشور کارگردان مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر نیز در این دیدار با اشاره به استقبال گسترده از این سریال در داخل و خارج کشور گفت: قصه زیبای سریال، واقعی و مستند بودن داستان، عبرت آموزی داستان، محتوای غنی اسلامی و جلوه های بصری از عوامل اصلی موفقیت این مجموعه نمایشی بوده است.



وی همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان و هنرمندان به حقیقت گرایی در فیلمها و مجموعه های نمایشی و استفاده از ظرفیت داستانهای قرآنی شد.



در پایان این دیدار عوامل و هنرمندان سریال حضرت یوسف (ع) از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی گفتگو کردند.



سپس نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد.