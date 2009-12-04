انتشار نسخه الکترونیک کتاب"محتوای دیجیتال" در شورایعالی اطلاع رسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که نسخه الکترونیک آن در سایت دبیرخانه شورا به آدرس www.scict.ir و در بخش "انتشارات" قابل دسترسی است، به قلم سیروس علیدوستی در 15 بخش نوشته شده است. از جمله این بخشها می توان به مزایای محتوای دیجیتالی، مدلهای تجاری محتوای دیجیتالی، انواع محتوای الکترونیکی، اقتصاد دیجیتالی، چالشهای اخیر و آینده محتوای دیجیتال اشاره کرد.



محتوای دیجیتالی، تلفیقی از محتوا، فناوری دیجیتالی و مجموعه ویژه ای از تولیدات و خدمات در بازارهای محتوای عمومی و رسانه ها است و در این کتاب ضمن توجه به قالبها و انواع مختلف محتوا، ابعاد فرهنگی و اقتصادی آن نیز بررسی شده و استانداردهای لازم پیشنهاد شده است.



دلیل پرداختن به موضوع محتوا، وجود سازمانهایی است که به شکلی بسیار ساده به ایده مدیریت محتوا رسیده اند و برای رویارویی با هجوم اطلاعات در شبکه جهانی وب به ابزاری نیاز دارند تا آنها را یاری کند.