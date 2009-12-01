موعد تبادل اسرا بسیار نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس فلسطین، "رونی دانیل" خبرنگار مسائل نظامی شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این مسئله، از انجام قریب الوقوع تبادل اسرای فلسطینی با شالیت خبر داد.

این در حالی است که هم اکنون در سرزمین های اشغالی کنترل ویژه ای بر فاش نشدن جزئیات تبادل اسرا بین حماس و تل آویو وجود دارد.

مقامات نزدیک به حماس نیز روز گذشته تبادل اسرای فلسطینی با شالیت را بسیار نزدیک اعلام کرده بودند. بر این اساس، رژیم صهیونیستی با تبادل 980 اسیر فلسطینی در مقابل شالیت موافقت کرده است.