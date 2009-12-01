حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در این طرح عملیات کاشت بدون اجرای عملیات خاک‌ورزی و با استفاده از دستگاه کشت مستقیم پس ازبرداشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای انجام شده است.

وی مزایای اجرای این طرح را صرفه‌جویی در زمان آماده ‌سازی زمین و جلوگیری از تأخیر در کاشت گندم و جو اعلام کرد و یادآورشد: کاهش فشردگی خاک در اثر جلوگیری از تردد بی‌مورد ادوات خاک‌ورزی، افزایش میزان حاصلخیزی خاک و پایداری تولید در اثر حفظ بقایای گیاهی، حفظ رطوبت موجود در خاک در اثر عدم جابجایی لایه‌های خاک مزرعه و کاهش مصرف انرژی به ویژه سوخت در اثر کاهش تردد تراکتور از دیگر مزایای اجرایی شدن این طرح کشاورزی است.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به پتانسیل‌های دشت قزوین در کشت غلات اشاره کرد و اظهار داشت: همه ساله قسمتی از اراضی زراعی استان به کشت ذرت اختصاص می ‌یابد که برداشت با تاخیر ذرت امکان تهیه مناسب زمین برای کاشت به موقع گندم را از بین می ‌برد.

وی تصریح کرد: این امردرمزارع علاوه بر کاهش عملکرد محصول به ساختمان خاک در اثر اجرای عملیات خاک‌ورزی در شرایط نامساعد رطوبت خاک و در نهایت کاهش حاصلخیزی مزرعه صدمات زیادی می زند.

جلیلوند افزود: یکی از عوامل موثر در تولید این محصول رعایت تاریخ کاشت است که در صورت تاخیر در کاشت حتی با رعایت سایرعوامل موثر بر تولید 30 درصد عملکرد محصول کاهش می یابد.

وی یادآور شد: گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی در سطح 158هزار هکتار از اراضی استان کشت می‌شود که از این میزان 78 هزار هکتار گندم آبی است.