اصغر ثمربخش صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، با اشاره به اینکه مدارک نریمان اسرافیلوف کامل نبود، خاطرنشان کرد ‌فدراسیون از این موضوع اطلاع داشت و نباید اجازه وزن کشی این کشتی گیر را صادر می کرد.

نماینده فدراسیون کشتی در دیدار بین تیم های گاز مازندران وصنایع و معادن همدان در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد تصریح کرد: مسئولان برگزاری مسابقه روز گذشته تا آخرین لحظات ممکن برای رسیدن رضایت نامه کشتی گیر روس به تیم همدان فرصت دادند ولی متاسفانه این امر محقق نشد.

وی با اعلام اینکه نتیجه این دیدار به علت حاضر نشدن تیم همدان 7 بر صفر به سود تیم گاز مازندران است، اظهار داشت: تیم همدان می توانست با توجه به در اختیار داشتن کشتی گیران سرشناس دیدار زیبایی در مقابل گاز به نمایش بگذارد.

ثمربخش افزود: مسئولان تیم صنایع و معادن همدان با فرض اینکه چون فدراسیون کشتی برای کشتی گیر روس کارت صادرکرده است، این فرد می تواند کشتی بگیرد و جلوگیری از کشتی گرفتن اسرافیلوف تخلف است.

به گفته وی، عملکرد برگزار کنندگان دیدار روز گذشته کاملا قانونی و بر اساس ضوابط بوده است.

قرار بود دیدار تیم های گاز مازندران و صنایع و معادن همدان در رقابتهای لیگ کشتی آزاد عصر دوشنبه در سازی برگزار شود که همدانی ها از حضور در این مسابقه امتناع کردند.