به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین هاشمی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی این استان در حاشیه حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن استان در تبریز به خبرنگاران گفت: امید است با تسریع در روند تمرکززدایی و مهاجرت صنایع از مرکز استان به شهرها، توسعه متوازان در این خطه از کشورمان محقق شود.

وی در بخش یگری از این گفتگو با اشاره به توانمندیهای شهرستان مراغه در تولید شیشه، تصریح کرد: واحد فعال شیشه سازی در این شهرستان از تکنولوژی روز دنیا برخوردار بوده و قادر است پیشتاز صنعت شیشه کشور باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به بازدید خود از صنایع کاغذسازی مراغه اشاره و خاطر نشان کرد: این صنعت متاسفانه دچار مشکلاتی است که توصیه کردم در دو بخش متفاوت، مطالعاتی صورت گیرد تا کاغذسازی در این شهرستان احیا شود.

هاشمی بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی در آستانه بررسی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور را فرصت مغتنمی برای اتخاذ تصمیمات موثر در این حوزه برشمرد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در چهار گروه کاری به ترتیب از واحدهای منتخب صنعتی واقع در مسیرهای مرند و شبستر، مراغه و عجب شیر، اهر و جاده تهران دیدن کردند.

حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اتفاق تعدادی از اعضای این کمیسیون قبل از آغاز بازدید از واحدهای صنعتی، در شرکت تراکتورسازی ایران حضور یافته و با وزیر صنایع اکوادور که برای بررسی مناسبات اقتصادی دو جانبه در تبریز به سر می برد، دیدار و گفتگو کرد.

این مسئول همچنین ضمن بازدید از شرکت موتورسازان، شرکت ساخت ماشین و ابزارهای تراکتورسازی و خط تولید تراکتورهای مدل 299 و 399 ، از نزدیک در جریان مشکلات این واحد عظیم صنعتی قرار گرفت.

هاشمی درادامه این سفر به ترتیب در یک شرکت تولید کننده مواد نوشیدنی در عجب شیر، واحد تولیدکننده کاغذ و شیشه سازی مراغه و کارخانه فولاد بناب بازید و در نشستی با حضور صاحبان صنایع مراغه شرکت و سخنرانی کرد.

مقرر شده نتایج بازدید گروه های مختلف کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی در جلسه ای که با حضور وزیر صنایع و معادن در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل خواهد شد مطرح و راهکارهایی برای برون رفت صنایع از این مشکلات اتخاذ شود.