طراحی خط تولید نان مسطح صنعتی در شرکت تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هوشنگ سامبرانی ظهر سه شنبه در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی تبریز افزود: این شرکت در راستای سال اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلان دولت در بحث نان، خط تولید نان مسطح صنعتی را با ظرفیت 20 تن در روز طراحی و اقدام به ساخت کرده که در آینده نزدیک با حضور مقامات کشوری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید .

وی با تبیین سیاستهای کلی این شرکت که با محوریت تولید ملی ، ارزآوری و ارزش افزوده صورت می پذیرد، فعالیتهای مختلف این شرکت را برای بازدید کنندگان، تشریح کرد.

سامبرانی یادآور شد: شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از شرکتهای توانمند در عرصه های فنی و مهندسی در غرب کشور مطرح است.

به گفته وی، این شرکت طراحی و ساخت کارخانه عظیم 500 تنی بازیافت کلانشهر تهران و عرشه پل میانگذر دریاچه ارومیه و ده ها طرح بزرگ دیگر را اجرا کرده و یا در حال اجرا دارد.