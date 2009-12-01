23 درصد بنزین کشور در پالایشگاه آبادان تامین می شود

علیرضا ابهجی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان درباره روند تولید فرآورده‌های نفتی در در پالایشگاه آبادان تصریح کرد: این پالایشگاه با تولید روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین و 20 میلیون لیتر گازوییل، به ترتیب 23 درصد بنزین و 26 درصد گازوییل مورد نیاز کشور را تامین کرده است.

وی افزود: در 6 ماه نخست سال روزانه سه میلیون و 500 هزار لیتر نفت سفید و یک میلیون و 576 هزار لیتر گاز مایع در پالایشگاه آبادان تولید شد.

به گفته ابهجی پالایشگاه آبادان، خوراک پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، واحد روغن سازی ایرانول، قیر شرکت پاسارگاد و گاز خوراک و سوخت پتروشیمی آبادان را نیز تامین می کند.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان از افزایش سهم پالایشگاه آبادان در تولید بنزین کشور خبر داد و افزود: پالایشگاه آبادان با تولید روزانه 10 میلیون لیتر بنزین 23 درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تولید می کند که با راه اندازی واحد کت کراکر (بنزین سازی) ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه به روزانه 16 میلیون لیتر و سهم آن در تامین بنزین مورد نیاز کشور به 30 تا 32 درصد می رسد.

ابهجی با بیان اینکه پالایشگاه آبادان از میان 9 پالایشگاه دیگر، میانگین خوراک ماهیانه بیشتری دارد، اظهار داشت: این پالایشگاه با 400 هزار بشکه در روز، 25 درصد خوراک ماهیانه پالایشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: روزانه 300 هزار بشکه از خوراک مورد نیاز پالایشگاه آبادان از چاه‌های نفتی اهواز- آسماری دزفول شمالی و امیدیه و 100 هزار بشکه از منطقه دارخوین تامین می‌شود که بر اساس برنامه ریزی، میزان دریافت نفت خام دارخوین در این پالایشگاه تا دو ماه آینده به 160 هزار بشکه افزایش می یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان افزود: با افزایش خوراک ورودی پالایشگاه از منطقه دارخوین نفت کوره تولیدی کاهش و کیفیت و کمیت فرآورده‌ها در پالایشگاه ارتقا می‌یابد.