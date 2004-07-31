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۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

معاون بهره برداري شركت مترو اعلام كرد :

راه اندازي 8 خط مترو ، ترافيك تهران را تا 50 درصد كاهش مي دهد

معاون بهره برداري شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) گفت : در صورت راه اندازي 8 خط متروي تهران ، روزانه با بيش از 7 ميليون سفر سهم مترو در حمل و نقل عمومي و كاهش ترافيك كلان شهر تهران به بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر  مهندس بهرام عبابافي با بيان اين مطلب گفت :  در حال حاضر روزانه 700 هزار سفر توسط مترو انجام مي شود و اين تعداد سفر يك چهارم ظرفيت مترو بوده و در صورتيكه واگن كافي دراختيار داشته باشيم ، اين تعداد به 4 برابر ميزان فعلي افزايش يافته و از مرز 5/1 ميليون مسافر در روز خواهد گذشت .

وي با بيان اينكه كريدور و مسير كلي خطوط 7،6 ، 8 و 9 متروي تهران  توسط كارشناسان و مهندسين  مشخص شده است ، اظهار داشت : خط 1 متروي تهران كامل شده،  خط 2 نيز سال آينده به اتمام خواهد رسيد و بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته طي 5/4 سال آينده نيز شاهد بهره برداري از خطوط 3 و 4 متروي تهران خواهيم بود . 

عبابافي همچنين به برنامه هاي 10 سال آينده متروي تهران اشاره و افزود :  همچنين طي 10 سال آينده عمليات اجرايي  خطوط 6، 7، 8 و 9 متروي تهران نيز با انتخاب پيمانكاران و مشاوران فني آغاز خواهد شد كه با راه اندازي  هر خط جديد روزانه 800 هزار تا 1 ميليون سفر با هر خط مترو صورت خواهد گرفت . 

معاون بهره برداري شركت مترو در ادامه تصريح كرد :  اگر چه كمبود واگن و قطارهاي مترو موجب شده كه هنوز نتوانيم به فاصله زماني ايده آل هر 2 دقيقه يك قطار دست يابيم ،اما تمام تلاش خود را به منظور كاهش تاخيرها و ارائه سرويس ايمن ، راحت و سريع براي شهرندان تهراني بكار گرفته ايم .

کد مطلب 99304

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