راه اندازي 8 خط مترو ، ترافيك تهران را تا 50 درصد كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس بهرام عبابافي با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر روزانه 700 هزار سفر توسط مترو انجام مي شود و اين تعداد سفر يك چهارم ظرفيت مترو بوده و در صورتيكه واگن كافي دراختيار داشته باشيم ، اين تعداد به 4 برابر ميزان فعلي افزايش يافته و از مرز 5/1 ميليون مسافر در روز خواهد گذشت .

وي با بيان اينكه كريدور و مسير كلي خطوط 7،6 ، 8 و 9 متروي تهران توسط كارشناسان و مهندسين مشخص شده است ، اظهار داشت : خط 1 متروي تهران كامل شده، خط 2 نيز سال آينده به اتمام خواهد رسيد و بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته طي 5/4 سال آينده نيز شاهد بهره برداري از خطوط 3 و 4 متروي تهران خواهيم بود .

عبابافي همچنين به برنامه هاي 10 سال آينده متروي تهران اشاره و افزود : همچنين طي 10 سال آينده عمليات اجرايي خطوط 6، 7، 8 و 9 متروي تهران نيز با انتخاب پيمانكاران و مشاوران فني آغاز خواهد شد كه با راه اندازي هر خط جديد روزانه 800 هزار تا 1 ميليون سفر با هر خط مترو صورت خواهد گرفت .

معاون بهره برداري شركت مترو در ادامه تصريح كرد : اگر چه كمبود واگن و قطارهاي مترو موجب شده كه هنوز نتوانيم به فاصله زماني ايده آل هر 2 دقيقه يك قطار دست يابيم ،اما تمام تلاش خود را به منظور كاهش تاخيرها و ارائه سرويس ايمن ، راحت و سريع براي شهرندان تهراني بكار گرفته ايم .