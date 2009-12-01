به گزارش خبرگزاری مهر، حداد که آخرین بار نمایش "با دهان‌بند سکوت" را سال 83 به صحنه برد، قصد دارد نمایشنامه "مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش" را برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر آماده کند. این نمایش داستان آدم‌هایی است که قصد رفتن به میهمانی را دارند و همچون دیگر آثار این کارگردان به شیوه تجربی و کارگاهی در حال تولید است.



در این نمایش بازیگرانی چون سیامک انصاری، لیلی رشیدی، برزو ارجمند، روناک یونسی،‌ ستاره پسیانی، پانته‌آ پناهی‌ها، شبنم فرشادجو، محسن رستگار و خسرو پسیانی نقش آفرینی می‌کنند. سیامک احصایی طراح صحنه و کیومرث مرادی مدیر اجرایی این نمایش هستند.



بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

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