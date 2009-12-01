رئیس سازمان انرژی اتمی: روسیه نسبت به فضاسازی غرب هوشیار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران که دوشنبه سرگی اشماتکو وزیر انرژی روسیه را در بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر همراهی می کرد در کنفرانس خبری در حاشیه این بازدید گفت: در روابط با روسیه به گذشته نگاه نمی کنیم و نگاهمان به آینده است.

وی درباره تاخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد که برخی مشکلات به وجود آمده در باره این نیروگاه خارج از اراده و برخی به دلیل شرایط زمانی تحمیل شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با ابراز خوشبینی نسبت به آینده گفت: با رو به اتمام بودن نیروگاه بوشهر آینده‌ خوبی برای همکاری‌ گسترده‌ تر با روسیه می بینیم و البته این مسئله نیازمند مذاکره و تفاهم اولیه است.

صالحی در پاسخ به سئوال خبرنگاران که زمان دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر را جویا شدند گفت: امیدوارم هر چه زودتر این نیروگاه راه‌اندازی شود. علاقمند نیستم تاریخ مشخصی را اعلام کنم، اما اطمینان می‌دهم بر اساس وعده‌های دوستان روسی این نیروگاه هر چه زودتر راه‌اندازی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ضرورت زمان و مکان همکاری بین روسیه و ایران را به یک همکاری استراتژیک تبدیل کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: هر دو کشور باید در عرصه های سیاسی، فرهنگی، صنایع، تجاری و غیره با یکدیگر همکاری داشته باشند و این ارتباط دوسویه قطعا به نفع دو کشور خواهد بود.

صالحی ایران را دروازه خاورمیانه خواند و گفت: امروز هیچ کشوری در دنیا نمی تواند از موقعیت خوب و قدرت مناسبی برخوردار باشد مگر اینکه در خاورمیانه حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در یک افق بلند مدت باید 20 هزار مگاوات نیروگاه اتمی ایجاد کنیم بیان کرد: با توجه به همکاریهای گذشته که بین دو کشور وجود دارد قطعا حضور روسیه از اولویتهای بالایی برخوردار خواهد بود زیرا همکاری گذشته ما می تواند پیشینه خوبی برای همکاری بعدی ما داشته باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره ساخت 10 سایت غنی‌سازی جدید در ایران در پاسخ به این سئوال که آیا این سایتها با همکاری کشورهای خارجی انجام می‌گیرد گفت:‌ سرمایه‌گذاری برای این 10 سایت توسط ایران انجام می‌شود.

صالحی در خصوص واگذاری شرکتهای تابعه سازمان انرژی اتمی در قالب اصل 44 نیز گفت: این سازمان دارای دو شرکت تولید توسعه و تولید سوخت می باشد که به ترتیب وظیفه توسعه نیروگاهها و تامین سوخت را برعهده دارند. هر دوی این شرکتها به دلیل مسائل حاکمیتی، ایمنی و امنیتی خارج از اصل 44 قرار گرفته اند و لذا برای مدت مدیدی قطعا در بورس عرضه نخواهند شد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه یک فضای ساختگی منفی توسط غربیها در داخل روسیه ایجاد شده است تاکید کرد: روسیه باید نسبت به این موضوع از هوشیاری لازم برخوردار باشد.

صالحی خاطرنشان کرد: در ارتباط دو کشور همواره افت وخیزهایی وجود دارد و ما باید به چیزهای مثبت نگاه کنیم چون موجب آبادی خواهد شد و جنبه های سلبی جز نگرانی و پوچی چیزی به همراه نخواهد داشت.