مهدی امینی‌خواه درباره بازی در سری دوم مجموعه "عملیات 125" به خبرنگار مهر گفت: گرچه در سری اول این پروژه بازی نکرده بودم، اما چند قسمت از این مجموعه را دیده بودم و فضای کار را دوست داشتم، به همین دلیل وقتی بازی در سری دوم این مجموعه پیشنهاد شد، بعد از مطالعه فیلمنامه متوجه شدم حوادث، محور کار است و همین مسئله من را برای پذیرش نقش ترغیب کرد.

وی افزود: از سوی دیگر حمید، شخصی جسور، باهوش و حادثه‌جو بود و برایم جذابیت داشت. جسارت حمید در قسمت‌های بعدی مجموعه "عملیات 125" بیشتر می‌شود و همین مسئله به جذابیت نقش کمک زیادی می‌کند. ما فیلم و مجموعه مناسبی با موضوع آتش‌نشانان نداشتیم و پرداختن به چنین موضوعی برای مخاطبان هم جذابیت دارد.

بازیگر نقش حمید افزود: می‌توان گفت ویژگی این مجموعه صحنه‌های اکشن آن است که جذابیت را بیشتر کرده که روایتگر زحمت آتش‌نشانان است. بازی در مجموعه "عملیات 125" و کار با آقای آهنج برایم تجربه خوبی بود. گرچه اولین همکاری‌ام با او بود. آقای آهنج با آرامش خاصی بازیگران را هدایت می‌کرد.

وی ادامه داد: تعامل خوبی با آقای آهنج داشتیم و قبل از شروع بازی در جلسات مختلف درباره نقش صحبت کردیم تا جزئیات آن را به خوبی در بیاوریم. در مجموع این پروژه پرحادثه و نفس‌گیر بود و چند نفر از عوامل در طول کار آسیب دیدند و روانه بیمارستان شدند.

امینی‌خواه درباره بازیگران جوان این پروژه گفت: گرچه در این مجموعه برخی بازیگران برای بار اول یا دوم جلوی دوربین رفتند، اما خوشبختانه در طول کار خود را با گروه هماهنگ کردند و بازی‌ها یکدست در آمد.

این بازیگر در پایان افزود: مجموعه "عملیات 125" به لحاظ کارگردانی، تصویربرداری و قصه خیلی خوب شده و مثل مجموعه خارجی "هشدار برای کبری 11" فضای اکشن آن برای بینندگان تعلیق زیادی دارد. در حالی که صحنه‌های اکشن در مجموعه‌های ایرانی خیلی کم است، اما این مجموعه به خوبی به این صحنه‌ها پرداخت کرده است.