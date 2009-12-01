اساسنامه انجمن شعر زنان تهران با گذشت چهار ماه هنوز تصویب نشده است

سودابه امینی دبیر انجمن شعر زنان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: علیرغم اینکه بحثهای حقوقی برای ثبت انجمن نهایی شده و ما اساسنامه را در مرداد ماه تدوین و به وزارت ارشاد ارائه دادیم، این اساسنامه هنوز تصویب نشده است.

وی در عین حال یادآور شد: جلسات انجمن و نشستهای نقد و بررسی شعر زنان به طور مستمر برگزار می‌شود.

دبیر انجمن مذکور درباره منبع تامین مالی آن هم گفت: هسته مرکزی که در واقع شورای سیاستگذاری انجمن را تشکیل می‌دهد، وظیفه تامین بودجه سالیانه مورد نیاز انجمن را از وزارت ارشاد و دفتر ریاست جمهوری بر عهده دارد.

چاپ و انتشار کتاب "ماه در باران" (مجموعه آثار برگزیده نخستین دوره کنگره شعر زنان تهران)، تقدیر از طاهره صفارزاده به عنوان شاعره پیشکسوت و تشکیل بانک اطلاعاتی از شاعران زن تهران از جمله دستاوردهای دوره اول کنگره شعر زنان تهران بود که توسط انجمن شعر زنان تهران برگزار شد. انجمن مذکور این اقدامات را با همکاری فرهنگسرای بانو و حمایت مالی موسسه "ماه‌نوشت" انجام داد.

سال گذشته نیز حدود 300 شاعر زن تهرانی آثارشان را به دیبرخانه دومین دوره کنگره ارسال کردند که این آثار توسط شاعرانی مانند نرگس گنجی، فاطمه راکعی، منصوره نیکوگفتار، سودابه امینی و زهرا عبدی داوری شد.