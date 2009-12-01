به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم جمعه 13 آذرماه در سالن شماره دو سینما فرهنگ به نمایش درمی‌آید. جلسه پرسش و پاسخ این نشست پس از نمایش فیلم برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم "آگاهی" آمده است: یک استاد نجوم پس از مرگ همسرش در یک حادثه، با تنها پسرش زندگی می‌کند. او در یکی از جلسات درس خود در مقابل سوال دانشجویی در خصوص چگونگی تشکیل جهان، چیز زیادی برای گفتن ندارد. همزمان با این مسئله دست نوشته‌ای از دختری به دست وی می‌رسد که 50 سال قبل آن را داخل کپسول زمان گذاشته ...

در این فیلم نیکلاس کیج، چاندر کانتربری، رز بایرن و لارا رابینسون بازی می‌کنند و الکس پرویاس کارگردان این فیلم آثاری چون "من ربات هستم" و "شهر تاریک" را در پرونده کاری خود دارد.

نمایش این فیلم از ساعت 10 صبح در سالن شماره دوسینما فرهنگ آغاز می‌شود و بعد از نمایش نشست نقد و بررسی برگزار خواهد شد.