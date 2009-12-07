جشنواره فیلم فجر مستقل از نهادهای دولتی عمل کند

علی معلم به خبرنگار مهر گفت: مشکل بنیادین جشنواره فیلم فجر در طول دوره‌هایی که از برگزاری آن می‌گذرد، نداشتن ساختار مستقل است. این نبود استقلال باعث شده که بعد از گذشت چندین دوره، دستاوردهای فیلم فجر قابل شناسایی نباشد. جشنواره فیلم فجر یکی از جشنواره‌هایی است که برگزاری آن پس ازمدت‌ها دوام داشته، اما این تداوم با قوام همراه نبوده است.

وی افزود: تغییراتی که هر سال با روی کار آمدن مدیریت جدید بر جشنواره وارد می‌شود، تاثیر زیادی بر روند برگزاری آن داشته و ما هر سال با سلیقه و نظر متفاوتی روبرو می‌شویم. در طول این سال‌ها جشنواره تحول‌پذیری نداشته‌ایم. سیاست‌های این جشنواره در نحوه برگزاری مراسم و اهدای جوایز همچنان بین یک جشنواره داخلی و بین‌المللی سرگردان است.

این کارشناس سینما ادامه داد: سیاست جشنواره در اهدای جوایز سینمایی، بین مراسم اسکار، جشنواره فیلم کن، برلین و ونیز در نوسان است در هیچ جشنواره‌ای در جهان فیلمی بیش از سه یا چهار بار به نمایش گذاشته نمی‌شود، ولی در کشور ما یک فیلم بیش از 30 بار ممکن است در جشنواره اکران شود و این درست نیست.

تهیه‌کننده "آل" گفت: اتفاق مهمی که باید در این زمینه بیفتد، این است که مدیریت جشنواره باید ازاین رابطه ‌سازمانی که با دولت دارد، منفک شده و به سازمانی مستقل تبدیل شود. این رابطه نباید کاملا از بین برود، ولی باید هویت مستقل جشنواره حفظ شود. امسال باعث خوشحالی ا‌ست که دبیر جشنواره فیلم فجر با مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی متفاوت است.

معلم خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره فیلم فجر یک آئین ملی است و هنرمندان باید در آن مشارکت حداکثری داشته باشند، اما شرایط باید برای این مشارکت از سوی مسئولان فراهم شود. در طول این سال‌ها هنرمندان مشارکت متوسطی در جشنواره داشتند، زیرا جشنواره نتوانسته تعریف‌های قانع کننده‌ای از خود داشته باشد.

این روزنامه‌نگار درباره حضور هنرمندان در جشنواره گفت: به نظرمن حتی بدون حضور بعضی از هنرمندان، جشنواره به راه خود ادامه می‌دهد. چون بعضی از فیلم‌ها با حمایت دولت و کمک نهادهای دولتی ساخته می‌شوند. هر سال حدود 40 فیلم وجود دارند که در جشنواره شرکت می‌کنند وهیچ دغدغه‌ای ندارند، ولی این مسئله ایده‌آل یک جشنواره معتبر نیست و باعث پائین آمدن کیفیت آن می‌شود.

وی افزود: باید به مشارکت جمعی و حضور پررونق درجشنواره فکر کرد و بعد از برگزاری آن تعاریف مشخصی برای سال آینده ارائه داد. نباید فیلم‌هایی را خودمان بسازیم و بعد در جشنواره خودمان به آنها جایزه دهیم. جشنواره عرصه رقابت همه نسل‌ها و فیلمسازان است.