آذربایجان شرقی جایگاه هشتم کشور در حوزه صنعت و معدن را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌رضا حسینی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار صاحبان صنایع مراغه با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در "هتل دریا" این شهر اظهار داشت: این آمار از این حیث که زمانی آذربایجان شرقی در صدر استانهای کشور در حوزه صنعت و معدن بود تاسف برانگیز است.

وی گفت: آذربایجان شرقی در حوزه خدمات و بازرگانی نیز رتبه ششم کشوری را در اختیار دارد که بهترین رتبه این استان در مقایسه با درآمد سرانه و جمعیت آن است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی تصریح کرد: مشکل عمده این استان در این زمینه، فقدان زیرساختهای صنعتی است که موجب افزایش قیمت تمام شده و کاهش بهره وری می شود.

وی وجود مشکلات عدیده در حوزه مالی و بیمه ای، تغییر مکرر رفتار اقتصادی در مقاطع مختلف، فراهم نبودن زمینه مناسب فضای کسب و کار و عدم جانمایی مشخص در رابطه با توسعه صنایع در مناطق مختلف را از دیگر مشکلات این حوزه در آذربایجان شرقی خواند و بر اهتمام بیش از گذشته برای رفع این موانع تاکید کرد.

حسینی، با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه گذاری در تبریز،‌ این مرکز را آماده رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه مشاوره سرمایه گذاری در استان اعلام کرد و افزود: کمیته فرعی این مرکز می تواند در مراغه فعال شده و موانع احتمالی صنایع منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس از جمله مسعود پزشکیان با انتقاد از روند روبه نزول جایگاه استان در صنعت کشور گفته بود، آذربایجان شرقی از رتبه دوم کشور در اواخر دهه 60 روند سقوط آزاد داشته است.