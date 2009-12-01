"جعبه درد" بهترین فیلم جوایز فیلم مستقل گاتام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نوزدهمین دوره اهدای جوایز فیلم مستقل گاتام دوشنبه شب در نیویورک برگزار شد و "جعبه درد" که به ماجراهای یک گروهان ارتش آمریکا در عراق میپردازد، علاوه بر کسب جایزه بهترین فیلم، جایزه بهترین گروه بازیگران را نیز برد. جرمی رنر، آنتونی مکی، گای پیرس و رالف فاینس در جمع بازیگران این فیلم حضور دارند.
علاوه بر اینها یک جایزه گرامیداشت تلاشهای فرهنگی نیز به کاترین بیگلو کارگردان این فیلم اهدا شد. فیلمهایی چون "وزن آب"، "روزهای غریب" و "کی ـ 19" در کارنامه فیلمسازی بیگلو به چشم میخورد. مستند "غذا، با مسئولیت محدود" ساخته رابرت کنر جایزه بهترین مستند را دریافت کرد.
گای پیرس در نمایی از فیلم سینمایی "جعبه درد"
جایزه کارگردان تازهکار به رابرت سیگل رسید که امسال با "طرفدار پر و پا قرص" فیلمسازی را هم به تجربههای قبلی خود شامل نگارش فیلمنامه "کشتیگیر" افزوده است. "دلت برایم تنگ نخواهد شد" ساخته رای روسو یانگ هم جایزه بهترین فیلم مستقل که در سینماهای آمریکای شمالی به نمایش درنیامده را دریافت کرد. به این فیلم یک جایزه نقدی 5000 دلاری هم تعلق گرفت.
برندگان جوایز امسال را هیئتی از شخصیتهای شناخته شده سینمای آمریکا انتخاب کردهاند. از میان اعضای هیئت داوری میتوان به بازیگرانی چون ویلیام اچ میسی و الن برستین، کارگردانانی چون جولی تیمور، ویلیام فرید کین و مارک فورستر، متیو لی باتیک فیلمبردار، وندی فاینرمن تهیهکننده و استیوارت کاپلند آهنگساز اشاره کرد.
ناتالی پورتمن و استنلی توچی نیز جوایز گرامیداشت فعالیتهای هنری را از نوزدهمین دوره مراسم اهدای جوایز گاتام دریافت کردند.
نظر شما