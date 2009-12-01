گفتمان دینی "غدیر در آینه وحی" در استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، گفتمان دینی غدیر در آینه وحی یک گفتمان کشوری است که توسط اداره تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران برگزار شد.

این گفتمان به مناسبت قرار گرفتن در آستانه نزدیک شدن عید سعید غدیر برگزار شد و محل برگزاری آن نیز در دبیرستان پسرانه ارشاد بود.

یک استاد حوزه ودانشگاه استاد در این گفتمان با اشاره به موضوع غدیر خم، جایگاه غدیر در آیات قرآن و فرمایشات رسول مکرم اسلام(ص) را در این رابطه مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام صبوری در این زمینه گفت: غدیر به عنوان یک واقعه قطعی و پذیرفته شده در میان همه مذاهب اسلامی مطرح است و مکمل مسئله رسالت محسوب می شود.

وی از برگزاری چنین گفتمانهایی به عنوان یک ضرورت نام برد و آن را مکمل فعالیتهای دینی و فرهنگی دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفتمان به سئوالات مطرح شده در خصوص موضوعات مربوط به بحث از جمله امامت و رهبری در اسلام، آیات مربوط به غدیر وسایر مسائل مرتبط پاسخ داد.

صبوری خاطرنشان کرد: گفتمانهای زیادی از سوی اداره تبلیغات اسلامی صورت می گیرد که علاقمندان جهت اطلاع از تاریخ و مکان دقیق برگزاری آنها می توانند با ادارات مربوطه در هر شهرستان استان تهران تماس بگیرند.