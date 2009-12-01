امتیاز واردات در مقابل صادرات رانت ایجاد می کند

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال در نظر گرفتن امتیاز واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان گفت: شخصا با این نگاه مخالف هستم که امتیازی به صادرکنندگان اختصاص دهیم که واردات انجام دهند.

وی افزود: دلیلش هم این است که براساس مقررات و قوانین جاری، واردات همه کالاها مگر آنهایی که در قانون مشخص شده نظیر مواد مخدر، مشروبات الکی و محصولات وارداتی از کشور اسرائیل، هیچ محدودیتی ندارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: واردات را تنها می توان از طریق استاندارد و مسائل قرنطینه ای محدود کرد. بنابراین اگر در نظر گرفتن امتیاز واردات در مقابل صادرات به این معنا باشد که قرار نیست اجازه ورود یکسری کالاها را به داخل کشور دهیم و تنها صادرکنندگان حق ورود آن ها را دارند، این مشکل بزرگی است.

وی توضیح داد: با توجه به مجموعه تصمیم گیری در برنامه پنجم که واردات و صادرات باید بدون مجوز صورت گیرند، مغایر است، مگر اینکه بخواهیم در اهداف برنامه تجدیدنظر کنیم، چراکه محدودیتهایی را برای واردات یکسری کالاها درست کرده ایم.

به گفته سیدعلی، اگر بخواهیم این امتیاز را جایگزین جایزه صادراتی کنیم، در واقع رانتی را ایجاد کرده ایم که بعدها، همه باید به دنبال این باشند که رواج ارزش اظهارنامه فروشی‌ها را کنترل کنند، یعنی افرادی که صادرات انجام می دهند، جواز وارداتی را به عده دیگری می فروشند و آنها می خواهند از قبل این امتیاز، سودی نصیب خود کنند.

وی اظهار داشت: اگر هم قرار باشد خود صادرکننده، کالایی را وارد کند، عیب دیگری دارد و آن اینکه OVERINVOICE صورت می گیرد، یعنی قیمت کالاها بیش از حدی که وجود دارد، اظهار می شود. اگرچه کنترلهایی توسط گمرک صورت می گیرد، اما در حال حاضر نیز برای جایزه صادراتی، این موضوع مشاهده می شود.

سیدعلی تاکید کرد: به هر صورت، دست به دست گرداندن اظهارنامه ها یا ایجاد گردش کار جدید در گمرکات نظیر زمانی که کشور پیمان سپاری داشت، رواج می یابد و این به صلاح نیست.به نظر می رسد هرگونه عدم شفافیت در امر صادرات و واردات و ایجاد ایستگاه و وظیفه اضافی به گمرک تحمیل کردن، از نظر کارشناسی صحیح نباشد.