شهروندان ترکیه از زمان تولد مالک حساب ایمیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات دولتی ترکیه قصد دارند دو پروژه اینترنتی را در سطح کشور ترکیه اجرا کنند که طی آن موتور جستجوی ترکیه متناسب با حساسیاتهای مسلمانان ارائه شده و تمامی 70 میلیون جمعیت ترکیه به حسابهای E-mail تحت نظارت دولت مجهز خواهند شد.

گوگل همچنان به حکمفرمایی خود به عنوان برترین سرویس شبکه ادامه خواهد داد اما مدیر هیئت فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه اعلام کرده است که کشورهای مسلمان استفاده از موتور جستجوی ترکیه را به دلیل حذف مطالب و مفاهیم نامناسب و مخرب ترجیح خواهند داد. محدوده مطالب حذف شده می تواند موضوعات حساس سیاسی و موضوعات غیر اخلاقی را پوشش دهد.

همچنین طی این پروژه به نام Anaposta برای تمامی شهروندان ترکیه از زمان تولد حسابهای E-mail با گنجایش 10 گیگابایت ایجاد شده و آدرس آن نیز به کارت شناسایی شهروندان افزوده خواهد شد. به این شکل مقامات ترکیه قصد دارند شهروندان ترکیه از استفاده از شبکه های خارجی مانند یاهو، جی میل، و هات میل دست کشیده و از شبکه های داخلی استفاده کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، مقامات ترکیه اعلام کرده اند داشتن مسیر اطلاعاتی در سرور اینترنتی کشورهای دیگر می تواند تهدیدهای امنیتی برای کشور به وجود آورد و ظاهرا این به آن معنی است که شهروندان ترکیه خطر دسترسی مقامات دولتی ترکیه و مقامات اطلاعاتی این کشور به اطلاعات شخصی خود را ترجیح می دهند.