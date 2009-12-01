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۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

اطلاع رسانی هما در عملیات بازگشت حجاج بیت الله الحرام

روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مدت پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام شبانه روز پاسخگوی هموطنان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی "هما"، این پروازها از روز یازدهم آذرماه آغاز شده و به مدت 13 روز ادامه خواهد داشت.

در مدت عملیات بازگشت واحد اطلاع رسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شماره تلفن 46625151 شبانه روز آماده پاسخگویی به سئوالات هموطنان در مورد روز و ساعت پروازهای بازگشت حجاج خواهد بود.

همچنین اطلاعات پروازهای بازگشت "هما" در پایگاه اینترنتی  www.haj.iranair.com موجود است.

با فرود پرواز شماره 2002 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 4:25 بامداد روز چهارشنبه یازدهم آذرماه سال جاری در فرودگاه مهر آباد پروازهای بازگشت حجاج به میهن اسلامی آغاز می شود.

کد مطلب 993154

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