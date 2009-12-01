مطالعات مقدماتی طرح تولید زودهنگام میدان نفتی بالارود پایان یافت

بیژن عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: شرکت ملی نفت پس از تجربه موفقی که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اجرای طرح تولید زودهنگام از میدان نفتی آزادگان از خود نشان داد تولید زودهنگام از میدان نفتی بالا رود واقع در حدفاصل اندیمشک، دزفول در استان خوزستان را نیز به این شرکت سپرد.



وی افزود: طرح تولید زودهنگام از میدان نفتی بالارود شامل تعمیر چاه شماره یک و حفاری سه حلقه چاه جدید و احداث تاسیسات سرچاهی مربوطه برای ظرفیت سازی تولید روزانه 10 هزار بشکه نفت از این میدان است.

عالی پور تاکید کرد: به این منظور همچنین 15 کیلومتر خط لوله هشت اینچ برای انتقال نفت به کارخانه بهره برداری قلعه نار احداث می شود.

وی ادامه داد: مطالعات مقدماتی طرح تولید زودهنگام تکمیل شد و مطالعات مهندسی تفضیلی با پیشرفت 40 درصد در دست انجام است.

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح را 287 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود عملیات اجرایی تا پایان سال آینده ادامه داشته باشد.

میدان نفتی بالارود در شمال استان خوزستان قرار دارد و در سال 1387 کشف شد.

حفاری نخستین چاه اکتشافی در این میدان به منظور ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازندهای آسماری و گروه بنگستان میدان در مهر ماه سال 1386 آغاز شد.

پس از اتمام حفاری چاه تا عمق نهایی 3 هزار و 737 متر و انجام آزمایش‌های کامل بر روی سازندهای آسماری و سروک، کشف نفت درجا به میزان یک میلیارد و 120 میلیون بشکه عملی شد.

این میدان همچنین در لایه‌های سروک و آسماری افزون بر 2 تریلیون فوت مکعب گاز درجا دارد.