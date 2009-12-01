حکم انتصاب صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم رئیس جمهور که امروز به صادق محصولی ابلاغ شده است به شرح زیر است: به استناد اصول هشتاد وهفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 24/8/1388 مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت وزیر رفاه و تامین اجتماعی منصوب می شوید.

اینک که درآستانه دهه چهارم از حیات پربار جمهوری اسلامی دوران جدیدی اززندگی پرافتخار ملت ایران آغاز شده است به موازات مسئولیتهای روزافزون انقلاب اسلامی درعرصه های ملی و بین المللی، دولت برآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران، نقش و تکلیف سنگین تری برعهده گرفته است.

در ادامه این حکم آمده است دولت امروز باید عمیق تر، آگاهتر پرنشاط تر و موثرتراز گذشته در همه عرصه ها حضوری عزت دار و الهام بخش داشته باشد و از منافع ملی و آرمانی نظام ولایی در بالاترین سطح صیانت کند.

از جنابعالی انتظارمی رود که در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی و از آن جمله گسترش عدالت، مهر ورزی و خدمت رسانی در سراسر کشور، اداره امور وزارتخانه و مسئولیتی که دربرابر هیئت دولت برعهده دارید مساعی لازم را به کار برده و از همه ظرفیتهای مادی و معنوی و به ویژه همکاری صاحبنظران، اندیشمندان و کارشناسان ارجمند حداکثراستفاده را به عمل آورید .

توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم .