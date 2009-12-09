فقدان برنامه بلندمدت/ آموزش و پرورش باید به دور از سیاست باشد

دکتر زارعی در گفتگو تشریحی با خبرنگار مهر ثبات مدیریت در آموزش و پرورش، یکی از مشکلات و چالشهای اساسی در حوزه تعلیم و تربیت را تغییرات و دگرگونی مدیریتی دانست و گفت: این تغییرها، تاثیرات زیادی در دو حوزه آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی برجای می گذارد. چرا که وقتی افراد تغییر می کنند سیاستها و نوع نگاهشان نیز عوض می شود.

اگر یک برنامه بلند مدت در آموزش و پرورش داشته باشیم حتی اگر تغییرات مدیریتی هم اتفاق بیفتد، وزارتخانه آسیب نخواهد دید دکتر زارعی

این استاد دانشگاه تهران علت بی ثباتی در آموزش و پرورش را فقدان اجماع نخبگان فکری، حوزوی و دانشگاهی راجع به استراتژی و راهبرد آموزش و پرورش در سطح کلان عنوان کرد و گفت: نبود یک برنامه بلند مدت و جامع موجب شده که دیدگاههای مختلفی درباره این وزارتخانه باشد و بدنبال آن هر فردی که وزارت را برعهده می گیرد بر اساس سلیقه و تفکرات خود عمل می کند.

فقدان برنامه بلندمدت در آموزش و پرورش

این اظهارات در حالی از سوی زارعی مطرح می شود که مرور تاریخی نظام آموزشی درسده اخیر نشان می دهد که از سال 1300 شمسی تا کنون 64 نفر بر مسند وزارت آموزش و پرورش نشسته اند یعنی به ازای کمتر از دو سال یک وزیر در راس این وزارتخانه قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل آموزشی ادامه داد: اما اگر یک برنامه بلند مدت داشته باشیم حتی اگر تغییرات مدیریتی هم اتفاق بیفتد وزارتخانه آسیب نخواهد دید. اما هم اکنون سلیقه محوری جای برنامه محوری را گرفته و موجب تنش زدایی به شکل خواسته با ناخواسته در این وزارتخانه شده است.

12 سال تحصیل یک دانش آموز با 6 وزیر و نگاه متفاوت آن

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی پیش از 10 وزیر و سرپرست در وزارت آموزش و پرورش تغییر کرده اند افزود: دانش آموزی که 12 سال برای اخذ دیپلم در مدرسه حضور دارد باید 6 وزیر با 6 دیدگاه متفاوت و برنامه های مختلف و آموزش جداگانه را تجربه کند و این اصلا مناسب نیست.

برای تنظیم و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیاز به یک ثبات مدیریتی قوی و آشنا با مسائل آموزش و پرورش دارد یک کارشناس مسائل آموزشی

زارعی شیب مشکلات در آموزش و پرورش را رو به بالا عنوان کرد و گفت: اگر این روند ادامه یابد مشکلات این وزارتخانه در آینده لاینحل خواهد بود.

سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که از سال 1384 در حال تدوین است یکی از برنامه های اصلی و مهم این وزارتخانه قلمداد می شود که تغییر سه وزیر تا کنون خللی را در تنظیم و تدوین این سند ایجاد کرده است. این سند باید به زودی به مرحله اجرا شود.

این کارشناس مسائل آموزشی درباره ضرورت ثبات مدیریت در آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول بنیادین گفت: باید به مدیران فرصت و زمان لازم را برای اجرای برنامه ها داد.

این استاد دانشگاه تهران افزود: این در حالی است که ما یکبار نظام سالی واحدی در دوره متوسطه را به ترمی واحدی تبدیل کردیم که هیچ ضرورتی نداشت و آسیب جدی را بر نظام آموزشی مان وارد کرد.

زارعی در پایان افزود: برای تنظیم و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ما نیاز به یک ثبات مدیریتی قوی و آشنا با مسائل آموزش و پرورش داریم که تنها برای سرعت گرفتن در پیشرفتها تغییرات مدیریتی صورت می گیرد.