عملیات اجرایی بخشی از محور مواصلاتی فارس و کرمان به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل راه و ترابری استان فارس بعداز ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران محور شیراز - سروستان را حلقه ارتباط استان فارس با هرمزگان و کرمان دانست و افزد: کل محور شیراز به سروستان 75 کیلومتر بوده که 32 کیلومتر آن در گذشته به بهره برداری رسیده و اکنون نیز عملیات اجرایی 7.5 کیلومتر از این محور پایان یافته است.

حیدر نوروزی با اشاره به مشخصات فیزیکی پروژه نیز بیان کرد: حجم خاکبرداری در قطعه حاضر 21 هزار و 747 مترمکعب و حجم خاکریزی نیز 201 هزار و 240 متر مکعب بوده و 710 هزار و 410 مترمربع سانتیمتر آسفالت دولا در این پروژه به کار گرفته شده است.

وی این قطعه از پروژه بزرگراه شیراز - سروستان را شامل 16 دستگاه پل دانست و اضافه کرد: در این قطعه از محور شیراز - سروستان سه دستگاه پل دهانه یک متری، 10 دستگاه پل با دهانه دو متری، یک دستگاه پل با دهانه سه متری ودو دستگاه پل با دهانه پنج متری وجود دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس این پروژه را شامل چهار دوربرگردان اعلام کرد و گفت: دوربرگردانها شامل کمال آباد، کوهنجان، شیراز و سعادت آباد بوده ضمن اینکه اعتبارات مجموع این 7.5 کیلومتر نیز حدود 35 میلیارد ریال اعلام شده است.