معرفی نمونه های آزمایشی دوربینهای محاسباتی بسیار پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه شکار یک عکس از یک حرکت فوری امکانپذیر شده است اما این کار مستلزم صرف زمان و دقت بالای عکاس است. به همین منظور گروهی از محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست، دانشگاه استانفورد و مرکز تحقیقات مایکروسافت در ردموند به صورت مستقل نمونه های آزمایشی دوربین عکاسی محاسباتی پیشرفته و نرم افزارهای مختلفی را که می توانند تحولی در دنیای عکاسی دیجیتال ایجاد کنند ساختند.

یکی از این دوربینهای محاسباتی را محققان دانشگاه MIT ارائه کرده اند. این دوربین می تواند همانند عکسهای بهترین عکاسان حرفه ای تصاویر بسیار واضحی تهیه کند.

حسگرهای جدید این نمونه آزمایشی که در کنفرانس 6Sight درباره فناوری تصویری در کالیفرنیا معرفی شده است

می توانند با دقت بسیار بالایی از ترکیب شاتهای متناوب و حتی ویدیو یک تصویر واضح را ایجاد کنند.

همچنین محققان مایکروسافت نرم افزاری را ابداع کرده اند که در حال حاضر تنها روی رایانه استفاده می شود و می تواند در یک جریان ویدیویی و در هر ثانیه یک شات عکس را با وضوح تصویر بسیار بالا از یک صحنه واحد تهیه کند. به این ترتیب کاربران می توانند ویدیو را بازبینی کنند، یک بخش از آن را انتخاب کرده و با کمک این نرم افزار وضوح تصویر عکس انتخابی را ارتقاء دهند.

از سویی دیگر محققان دانشگاه استانفورد نیز نمونه آزمایشی دوربینی به نام Frankencamera را ساختند که می تواند به روشی اتوماتیک فاصله را تنظیم کرده، اثر موزائیکی عکاسی را حذف کند و رنگها را با کمک نرم افزاری که از سال آینده وارد بازار خواهد شد متعادل کند.

در این خصوص محققان استانفورد توضیح دادند: "ما با کمک این دوربین موفق شدیم تصاویری ایجاد کنیم که مردم هرگز قادر به تولید آنها نیستند."

براساس گزارش نیوساینتست، این دوربینهای عکاسی محاسباتی می توانند تصاویری بسیار واضح با چشم انداز 360 درجه و از صحنه های با نور کم را تولید کنند.

در حقیقت سال گذشته اولین دوربین محاسباتی با عنوان EX-F1 از سوی شرکت کاسیو عرضه شد. این دوربین در صورت فقدان نور قادر است با کمک حسگرهای ضد تاری تصاویر واضحی عرضه کند، اما عملکردهای این دوربین محدود بوده که این نمونه های آزمایشی محدودیتها و مشکلات استفاده از این دوربین را رفع می کنند.