گمرکات گیلان رتبه نخست صادرات چمدانی در کشور را به خود اختصاص داد

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش صادرات چمدانی از طریق گمرکات گیلان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش داشت که این افزایش باعث کسب رتبه نخست صادرات چمدانی توسط گمرکات گیلان در کشور شده است.

وی همچنین ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری 12 هزار و 143 تن کالا به ارزش 19 میلیون و 720 هزار و 526 دلار به صورت صادرات چمدانی از گمرکات استان خارج شده که علاوه بر افزایش 27 درصدی ارزش از نظر وزن نیز 10 درصد افزایش نشان می دهد.

ناظر گمرکات گیلان گفت: بیشترین میزان صادرات چمدانی با ارزش 19 میلیون و 509 هزار و 738 دلار و وزن 12 هزار و 44 تن مربوط به گمرک آستارا است.

وی تصریح کرد: در هشت ماهه امسال 419 هزار و 418 تن کالا شامل، محصولات نباتی، مصنوعات (سنگ، گچ، سیمان، سرامیک، شیشه و غیره) محصولات معدنی و غیره به ارزش 250 میلیون و 893 هزار و 306 دلار توسط گمرکات استان گیلان به کشورهای مختلف اعم از آذربایجان، روسیه، امارات و عراق صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دو درصد و از نظر وزن 27 درصد افزایش نشان می دهد.

نوحی در ادامه از ترانزیت 342 میلیون و 218 هزار و 575 دلار با وزن 492 هزار و 627 تن از طریق گمرکات استان از کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به کشورهای پاکستان، امارات، عراق و افغانستان خبر داد و افزود: عمده کالاهای ترانزیت شده شامل مواد سوختی، آهن آلات، تخته، تجهیزات حفاری، کامیون، تراکتور و روغن موتور بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش چهار درصد و ازنظر وزن 84 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک انزلی با اشاره به کاهش 18 درصدی ارزش واردات در هشت ماه سال جاری خاطرنشان کرد: در این مدت چهار میلیون و 273 هزار و 649 تن کالا شامل آهن و ماشین آلات، چوب و وسایل برقی و صنعتی و محصولات شیمیایی به ارزش دو میلیارد و 118 میلیون و 432 هزار و 936 دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 46 درصد رشد و از نظر ارزش 18 درصد کاهش داشته است.

وی یاد آورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون همچنین 220 هزار و 214 دستگاه کامیون بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش داشته، در این مدت همچنین تعداد کشتی های وارده یک هزار و 392 فروند بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش داشته است.