سرهنگ پاسدار علی ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در سپاه الغدیر استان یزد در حال حاضر حدود 400 حلقه صالحین اعم از خواهران و برادران تشکیل شده و این حلقه‌ ها کار خود را به طور رسمی آغاز کرده ‌اند.

وی افزود: برخی حلقه‌ ها حدود چهار تا پنج ماه است که کار خود را آغاز کرده‌ اند و برخی از آنها نیز به تازگی شکل گرفته‌ اند اما در مجموع در زمینه اجرای این طرح در استان یزد شاهد پیشرفت 30 درصدی هستیم.

ملانوری اظهار امیدواری کرد: طرح صالحین تا پایان سال جاری در 387 پایگاه مقاومت استان یزد آغاز شود و هر پایگاه مقاومت سه حلقه صالحین 20 نفره داشته باشد.

وی عنوان کرد: در مجموع در استان یزد هزار و 161 حلقه صالحین تربیتی 20 نفره تا پایان سال جاری تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به فلسفه اجرای طرح صالحین افزود: این طرح، طرحی مربی ‌محور است به همین منظور باید در انتخاب مربیان دقت شود زیرا آنان مسئولیت تربیت را بر عهده دارند.

ملانوری افزود: طرح صالحین باید پایگاه ‌های بسیج را تبدیل به دانشگاه کند و باورهای دینی جوانان و نوجوانان را سرعت دهد.

وی تاکید کرد: کار اصلی این طرح، تربیت جوانان و نوجوانان طبق ارزش ‌ها و بینش ‌های اسلامی است همچنین این طرح در راستای مقابله با تهدیدات نرم دشمن اجرا می ‌شود و بسیجیان باید بیشتر از گذشته در اجرای این طرح تلاش کنند.