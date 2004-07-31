عملي شدن وعده يك رقمي شدن بهره بانكي موجب ايجاد انگيزه براي افزايش توليد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، جامعه اسلامي مهندسي با صدور بيانيه اي با اشاره به وعده رييس كل بانك مركزي مبني بر يك رقمي شدن نرخ سود بانكي در چهار سال آينده تصريح كرده است در هيچ دنيا نرخ سود بانكي بالاتر از تورم نيست ، بالا بودن سود نرخ بانكي هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد.

در اين بيانيه تصريح شده است: عملي شدن وعده يك رقمي شدن نرخ سود بانكي موجب ايجاد انگيزه در مردم براي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و اشتغال زا خواهد شد.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين تاكيد كرده است: براي سرمايه گذاري و توليد بايد از هفت خان بروكراسي عبور كرد و با وجود چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت مردم در طرحهاي توليد و اشتغال زا سرمايه گذاري نمايند.

براي ايجاد انگيزه در مردم در جهت فعاليت هاي توليدي بايد امنيت سرمايه گذاري برقرار كرد. در اين بيانيه عنوان شده است بالا بودن نرخ بيمه تامين اجتماعي و بالا بودن هزينه هاي توليد از ديگر موانع سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و اشتغال زا است.

در اين بيانيه آمده است: برقراري عدالت توسط قوه قضاييه، برقراري نظم امنيت در جامعه توسط نيروي انتظامي، هماهنگي تصميم گيران اقتصادي مانند دولت ومجلس، تصويب قوانين راهگشا، حذف مقررات دست و پاگير، سامان دهي توزيع، خنثي كردن شايعات ، اطلاعات رساني شفاف و پاسخگويي مسوولان مي تواند زمينه ساز سرمايه گذاري مردم در طرحهاي توليدي و اشتغال زا شود.

در اين بيانيه يادآور شده است : عدم اطلاع رساني شفاف و عدم پاسخگويي مسوولان زمينه سو استفاده توسط سود جويان را فراهم خواهد كرد.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين با اشاره به وجود تورم ساختاري در اقتصاد ايران تاكيد كرده است. ريشه تورم در ايران وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي و حجم زياد دولت است. دولت بايد سياستگذار و ناظر باشد.

دراين بيانيه آمده است: حجم زياد دولت باعث پايين آمدن بهره وري و كارآمدي دولت شده است بطوري كه حجيم بودن دولت هزينه هاي زيادي از بيت المال را مصرف ولي نتايج مورد نظر حاصل نمي شود.

جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرده است: به دليل بهره وري پايين وحجم زياد، دولت هميشه با كسري بودجه مواجه است، بايد با اصلاح ساختاري دولت و افزايش كارآمدي آن از تحميل هزينه هاي ناكارآمدي بر بيت المال جلوگيري كرد.