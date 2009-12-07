تدوین "شکارچی شنبه" از نیمه گذشت

شیخ طادی به خبرنگار مهر گفت: نیمی از فیلم را تدوین کرده‌ام. پس از پایان تدوین ساخت موسیقی فیلم آغاز خواهد شد، با یک آهنگساز ارمنستانی صحبت‌هایی شده ولی هنوز وارد مذاکره نشده‌ایم. اولین نمایش "شکارچی شنبه" در بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

20 درصد از این فیلم در ایران و 80 درصد در لبنان وارمنستان تصویربرداری شده ‌است، "شکارچی شنبه" برای نمایش در جشنواره به نسخه 35 میلیتری تبدیل می‌شود.

علی نصیریان و امیریل ارجمند بازیگران ایرانی و دارین حمسه بازیگر لبنانی این فیلم است بقیه بازیگران نیز ترکیبی از هنرمندان ارمنی و لبنانی هستند. مبینا میرزا کریمی ، محمدجواد جعفرپور وعلیرضا مظفری بازیگران خردسال این فیلم هستند.

این فیلم روایتگر داستان کودکی است که در اقوام مختلف سفر می‌کند و از هر قوم ویژگی خاصی را می‌گیرد واز این طریق به ویژگی‌های ملیت خودش پی می‌برد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، صدابردار: خسرو کیوان مهر، مجری طرح: مصطفی سلطانی، طراح صحنه ولباس: بابک پناهی، طراح گریم: سودابه خسروی، برنامه ریز ودستیار اول کارگردان: یعقوب غفاری، محصول مؤسسه شهید آوینی.