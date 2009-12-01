مجلس شورای اسلامی مایه مباهات و غرور ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی آستان قدس رضوی، آیت الله عباس واعظ طبسی ظهر سه شنبه در دیدار با نایب رئیس اول و جمعی از نمایندگان مجلس در مشهد افزود : موضعگیری به‌جا، به‌موقع، اصولی و منطقی مجلس شورای اسلامی در برابر مصوبه سیاسی آژانس و شورای حکام و نیز اقدام به‌ موقع و پاسخ مناسب هیئت دولت قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه مردم، اسلام، ایمان،امامت و رهبری سه عنصر مهم پیروزی انقلاب اسلامی بوده‌اند گفت: به طور قطع نقش رهبری در این میان بسیار بیشتر و بارزتر است زیرا فردی که توانست مردم را با انگیزه دینی و آشنایی با اصول اسلامی به حرکت درآورده و حقیقت ایمان را برای مردم تبیین کند رهبری و امامت جامعه بود.

وی گفت: به حق باید پذیرفت در جایگاه امامت و رهبری هم رهبر فقید انقلاب و نیز مقام معظم رهبری با تدبیر و روش های حکیمانه مقاطع پرپیچ و خم سیاسی و اعتقادی را پیموده و ما را به سمت و سویی راهنما شده‌اند که تکلیف ما و مصلحت نظام است.

آیت الله واعظ طبسی با بیان اینکه حساب جریان های معارض نظام جداست افزود: تردیدی نیست که اگر همه جریان های سیاسی با وجود اختلاف‌ نظرهایی که در مسائل سیاسی، نحوه ارتباط با جوامع بشری،مسائل اقتصادی واجتماعی دارند،بر عزت،استقلال واستغنا، هویت و پایگاه وسیع، گسترده و نافذی که نظام اسلامی در جهان از خود نشان داده تکیه کنند موفقیت نهایی از آن ما خواهد بود.

وی افزود: محور حرکت ما و آنچه مشی سیاسی و رابطه با دنیا را مشخص می‌کند رهبری و امام جامعه اسلامی است و امروز هرگونه سکوت در دفاع از عناصر اصلی نظام که همان اسلام، مردم و رهبری هستند ظلم به مصالح ملی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله مدرس و تبریک روز مجلس، از برخوردهای بسیار موثری که مجلس شورای اسلامی در رابطه با آستان قدس رضوی داشته تقدیر کرد.

حجت الاسلام ابوترابی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر بهترین تعاملات بین فراکسیون های اقلیت و اکثریت مجلس برقرار است و همکاری صمیمی بین مجموعه مجلس و دولت وجود دارد.

این گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه دهم آذر در مراسم بزرگداشتی که توسط آستان قدس رضوی به مناسبت سالروز شهادت آیت الله مدرس در کاشمر برگزار شده بود، حضور یافتند.