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۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

تورنمنت بین المللی آذربایجان/

بوکسورهای جوان ایران به روی رینگ می روند

بوکسورهای جوان ایران به روی رینگ می روند

دو بوکسور جوان ایران امروز در تورنمنت بین المللی بوکس آذربایجان بر روی رینگ می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی بوکس جوانان از امروز با حضور 87 بوکسور از 15 کشور در باکو آغاز می شود که دو بوکسور کشورمان به مصاف حریفان خود می روند.

محمدعباسی در وزن 48 کیلوگرم با نماینده کشور میزبان روبه رو می شود و افشین الوندی در 57 کیلوگرم با بوکسور قزاقستان دیدار می کند.

در ادامه این رقابت ها، حسین خضیری در 51 کیلوگرم و رضا رومیانی در 60 کیلوگرم فردا به ترتیب با نمایندگانی از گرجستان و ایرلند مصاف خواهند داد. سالار غلامی و فرهاد مولایی هم در اوزان 90 و به اضافه 90 کیلوگرم با بوکسورهای آذربایجان رقابت می کنند.

تیم جوانان ایران خود را برای رقابت های قهرمانی جوانان آسیا که اسفندماه به میزبانی کشورمان برگزار می شود آماده می کند.

کد مطلب 993298

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