100 دستگاه خودروی جدید به ناوگان عمومی گیلان افزوده شد

سیدعزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هشت ماهه گذشته 104 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری با اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال خریداری و به جای خودروهای فرسوده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده است.

وی افزایش ایمنی سفر، ترافیک، کاهش میزان سوخت و هزینه ها را از مزایای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و ادامه داد: از سال 84 تاکنون با صرف اعتباری بیش از 200 میلیارد ریال، 744 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری برای ناوگان حمل و نقل مسافری استان خریداری شده است.

مدیرکل پایانه های گیلان همچنین از کنترل بیش از شش هزار خودروی سنگین در مرکز مکانیزه معاینه فنی گیلان خبر داد و افزود: از این تعداد مراجعه صورت گرفته به مراکز معاینه فنی چهار هزار و 600 مورد شامل کامیون، کشنده، بارگیر و کامیونت، 265 مورد اتوبوس و هزار و 85 مورد مینی بوس بوده است.

وی با اعلام اینکه از این تعداد خودرو پنج هزار و 165 مورد پس از طی مراحل مختلف تست مکانیزه، برگه معاینه فنی دریافت کردند، یادآور شد: بقیه وسائط نقلیه به دلیل داشتن اشکالات فنی برای رفع نواقص مشاهده شده و مراجعه مجدد به مرکز معاینه فنی، مهلت لازم داده شد.