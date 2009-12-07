به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون توسط سعید شاهسورای در مرحله تدوین قرار دارد و صداگذاری آن نیز آغاز شده است. هنوز آهنگساز "طبقه سوم" مشخص نشده است.

فیلمبرداری این فیلم پنج‌شنبه 29 آبان‌ماه با حضور بازیگران در لوکیشن اصلی "طبقه سوم" در خانه‌ای حوالی میدان آرژانتین به پایان رسید. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش می‌شود.

"طبقه سوم" روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح اتفاق می‌افتد، در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "طبقه سوم" عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیه‌کننده: علیرضا قاسم‌خان و ناجی هنر.

فیلم سینمایی "دوزخ، برزخ، بهشت" به کارگردانی بیژن میرباقری که در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش درآمد، هنوز اکران عمومی نشده است.