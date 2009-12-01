رسانه اختصاصی در 100 دستگاه اتوبوس مشهد راه اندازی شد

جعفر شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این سامانه به صورت آزمایشی در 100 دستگاه اتوبوس خط های تندروی مشهد همزمان با عید غدیر اجرایی خواهد شد که بر این اساس اخبار اجتماعی، فرهنگی بهداشتی و مسائل شهری از طریق این سامانه اطلاع رسانی می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در خصوص نحوه عملکرد این سامانه پیام رسانی اظهار داشت: اطلاعات و اخبار پخش شده در این سامانه به صورت هفتگی و یا در مراسمات ویژه مانند اعیاد به روز رسانی خواهد شد.

وی اجرای این طرح را گامی در راستای برقراری تعادل دو سوی میان شهروندان و این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی این رسانه می تواند نقش موثری در دو سویه شدن تعاملات میان شهروندان و کارکنان این زمان خواهد بود و شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه ایرادات این سازمان بیان می کنند و ما نیز از طریق این رسانه نظرات خود را بیان خواهیم کرد.