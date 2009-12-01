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۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

برای نخستین بار در کشور؛

رسانه اختصاصی در 100 دستگاه اتوبوس مشهد راه اندازی شد

رسانه اختصاصی در 100 دستگاه اتوبوس مشهد راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از راه اندازی رسانه اختصاصی اتوبوس با عنوان پیام واحد 100 دستگاه اتوبوس در مشهد خبرداد.

جعفر شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این سامانه به صورت آزمایشی در 100 دستگاه اتوبوس خط های تندروی مشهد همزمان با عید غدیر اجرایی خواهد شد که بر این اساس اخبار اجتماعی، فرهنگی بهداشتی و مسائل شهری از طریق این سامانه اطلاع رسانی می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در خصوص نحوه عملکرد این سامانه پیام رسانی اظهار داشت: اطلاعات و اخبار پخش شده در این سامانه به صورت هفتگی و یا در مراسمات ویژه مانند اعیاد به روز رسانی خواهد شد.

وی اجرای این طرح را گامی در راستای برقراری تعادل دو سوی میان شهروندان و این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی این رسانه می تواند نقش موثری در دو سویه شدن تعاملات میان شهروندان و کارکنان این زمان خواهد بود و شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه ایرادات این سازمان بیان می کنند و ما نیز از طریق این رسانه نظرات خود را بیان خواهیم کرد.

 

کد مطلب 993332

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