گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- سایت اینترنتی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی (پژوهه دین) با رویکرد و قالبی جدید آغاز به کار کرد. این سایت به آدرس www.pajohe.ir شامل بخشهای متنوعی همچون مقالات مربوط به حوزه دین، اخبار، گفتگو، میز اندیشه، آموزش و تدریس، تازه‌های نشر، چکیده طرحهای پژوهشی، نرم افزار فرهنگ پرسمان روی تلفن همراه، شیوه‌نامه طرحهای استانی، بولتن نقد و بررسی کتب تاریخی، جشنواره کتاب دین، پایان‌نامه، ویژه‌نامه‌های مناسبتی و... است.

- نشست "دگر خند" با نقد و بررسی مجموعه شعر طنز "خنده در مراسم تدفین" سروده علیرضا لبش‌آذر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود. این کتاب در تالار اندیشه و با حضور اسماعیل امینی، شاعر و منتقد ادبی نقد و بررسی خواهد شد.

- به مناسبت عیدغدیر خم، اداره تبلیغات اسلامی اسلام‌آبادغرب کرمانشاه اقدام به برگزاری مسابقه نسیم غدیر برای علاقمندان می کند. حجت‌الاسلام علی‌اوسط کماسی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام‌آبادغرب با بیان مطلب فوق افزود: باتوجه به توطئه‌های دشمنان، احیا و زنده نگه‌داشتن سنتهای دینی و مذهبی جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان اهمیت بسزایی دارد.

- دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر سیستان و بلوچستان از برگزاری فراخوان پیامک ندای غدیر به مناسبت عید بزرگ ولایت، عید سعید غدیر خم در سطح این استان خبر داد. حجت الاسلام صفر قربانپور ضمن تاکید بر محتوایی کردن و پرهیز از افراط ‌گرایی در فعالیتهای اجرایی عید سعید غدیر خم گفت: محتوای این مسابقه در راستای برگزاری جشنهای بزرگ غدیری است که به ارسال زیباترین پیامکهای عید ولایت مربوط می شود.

- کتابخانه دیجیتالی نور اداره‌کل تبلیغات اسلامی قم با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افتتاح می‌شود. این مراسم پنج‌شنبه این هفته و در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم و همزمان با ولادت امام هادی(ع) در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار می‌شود. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از سال 86 فعالیت برای راه‌اندازی این کتابخانه و دیجیتالی⁮کردن متون آن را آغاز کرده است. در کتابخانه دیجیتالی نور در حال حاضر متن یک هزار و 956 عنوان کتاب در پنج هزار و 100 جلد قرار داده شده است.

- جلسه کمیسیون صدور مجوز هیئات مذهبی شهرستان دشتستان بوشهر با حضور اکثریت اعضا برگزارشد. در این جلسه به تعداد ده پرونده رسیدگی شد و تعداد چهار پرونده فعالیت نیز به تصویب رسید. شش پرونده دیگر جهت بررسی بیشتر به اعضای شورا و کمیسیون واگذار شد تا پس از تکمیل در جلسه آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، وی‍ژه‌نامه "عید قربان" را با عنوان "نوروز بندگی" همراه موضوعاتی همچون "فلسفه قربانی در منا" منتشر کرد. این ویژه‌نامه هفده بخشی از مجموعه‌هایی مانند بزرگترین روز حج، ‌عید مشترک همه ادیان، ‌فلسفه قربانی در منا،‌ اسماعیل تو کیست؟،‌ زورآزمایی ابراهیم (ع) با شیطان، ‌خنجر شوق بر حنجر نفس، ‌امام حسین (ع) ذبح عظیم قرآن،‌ همه اعمالمان را قربانی کنیم! و آیا ابراهیم مامور به ذبح فرزند بود؟ تشکیل شده است.

- مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور روحانیون به همراه تعدادی از مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با آیت⁮الله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار حجت⁮الاسلام نجاریان⁮زاده، معاون فرهنگی، حجت⁮الاسلام عظیمی، مسئول دارالقرآن الکریم، حسن محمدی، مدیر مجتمع فرهنگی نور، حجت⁮الاسلام سلطانی، مهاجر مسئول دفتر تبیان قم، حجت⁮الاسلام اسکندری، مسئول روابط عمومی، براتی، مسئول آموزش و پژوهش و تعدادی از کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز حضور داشتند.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگاور در چهارمین جلسه شورای هیئات‌مذهبی، ترویج غدیر و فرهنگ آن را وظیفه هر فرد مسلمان و از جمله اولویتهای اصلی مسئولان و مردم برشمرد. حجت‌الاسلام علی کریمی‌ مفتح با اشاره به اینکه غدیر نقطه عطف تاریخ اسلام و عامل شکل‌گیری اندیشه‌های شیعی است، اظهار داشت: دستگاههای فرهنگی وظیفه دارند کمک کنند تا عید غدیر هر چه باشکوهتر برگزار شود. رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگاور در ادامه به جایگاه غدیر در فرهنگ دینی اشاره و خاطرنشان کرد: سرنخ تمام ارزشهای دینی، اعتقادی و کل کیان تشیع و اسلام در گرو غدیر بوده و بر همین اساس تلاش و کوشش ما بر این است تا با برنامه‌ریزی و ساماندهی بیشتر، واقعه تاریخی غدیر را به عنوان هویت، بنیان اصلی و اساسی مکتب پیامبر(ص) زنده نگه داریم.