نیروی دریایی سپاه پیشرفته ترین تجهیزات دفاعی را عملیاتی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،سردارعلی فدوی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه روز سه شنبه طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه مسئول مرکز بازسازی شناوری شهید محلاتی نیروی دریایی در سالن اجتماعات شهدای خلیج فارس این مرکز گفت: نیروی دریایی سپاه پیشرفته ترین تجهیزات دفاعی را در فاز کاربردی و عملیاتی قرار داده است.

وی افزود: ما با بهره گیری از تاکتیک های جنگ نوین، ابزار لازم را برای تقابل دریایی و رزم آبی-خاکی در شرایط مختلف را به خدمت مجموعه عملیاتی خود در آورده ایم.

دریادار دوم پاسدار فدوی تأکید کرد: امروز با تکیه بر توانمندی و قابلیت های نیروی انسانی مؤمن و معتقد به آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و بهره گیری از آخرین پیشرفت ها و ابزارهای رزمی و دفاعی، به نقطه اطمینان بخشی از آمادگی دست یافته ایم.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سپاه منشأ تحولات بزرگ و اثرگذاری در کشور بود که این توفیقات را در پرتو ایمان، اخلاص، روحیه جهادی، بصیرت و ولایت محوری به دست آورده است و با این پشتوانه، انجام هیچ کاری برای آنان سخت و دشوار نیست.

سردار فدوی نیروی دریایی سپاه را نیرویی با قابلیت و ویژگی های خاص برشمرد و گفت: سپاه تفکر جدیدی در توان دریایی ایجاد کرده است که هر چه جلوتر می رویم، ابعاد و زوایای این تحول بزرگ بیشتر خودنمایی می کند.

وی افزود: این ایده و تفکر جدید نه در کلاس های تئوری دانشگاه، بلکه در صحنه های تکلیف و عمل ظهور پیدا کرده و در میدان های خطر و حماسه، امتحان خود را به خوبی پس داده است و این نیرو با طرحی جدید و متفاوت از سایرین متولد شده و به مراحل بلوغ و تکامل خود ورود پیدا کرده است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی در ادامه سخنان خود با بیان گوشه ای از تاریخچه تشکیل و فعالیت یگان های دریایی در قالب سازماندهی جدید نیرویی به نقش دریادلان منطقه دوم این نیرو اشاره کرد و گفت: جوانان بوشهری با حضور تعیین کننده خود در عملایت های بدر و خیبر، کربلای سه و پنج، همدوش سایر رزمندگان، کار بزرگی انجام دادند و وقتی به نیروی دریایی سپاه ابلاغ شد که به خلیج فارس برود، دوازده روز بعد از آن، جوانان این خطه، اولین عملیات مقابله به مثل را انجام دادند.

وی افزود: از اوایل سال 66 تا قطعنامه، بیش از 140 عملیات مقابله به مثل انجام شد و اگر این مأموریت را نیروی دریایی سپاه انجام نمی داد، قطعا کشور در آن مقطع با مشکلات عدیده ای در زمینه صدور نفت و... مواجه می شد.

دریاداردوم پاسدار فدوی با اشاره به توان بالای نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه در دفاع از مرزهای آبی کشور، قاطع و قدرتمند است و هر دشمنی را از حرکت تجاوزکارانه، پشیمان خواهد کرد.

وی افزود: بومی سازی تجهیزات و تکیه بر توانمندی های داخلی در مجموعه جهاد خودکفایی این نیرو به یک راهبرد تبدیل شده است.