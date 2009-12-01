پوشش رایگان بیمه درمانی برای تمامی مبتلایان به ایدز و خانواده هایشان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس صادق محصولی روز سه شنبه در همایش روز "جهانی ایدز" در سالن علامه امینی دانشگاه تهران بر لزوم خود کفایی و اشتغال مبتلایان به ایدز در برنامه های حمایتی وزارت رفاه تاکید و از برنامه های این وزارتخانه برای نگهداری و مراقبت از یتیمان ایدز و برقراری حمایتهای مالی و اجتماعی از زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و آسیب دیدگان متاثر از این بیماری در مراکز وابسته به بهزیستی خبر داد.

وی همچنین با اعلام تشکیل کمیته فنی حمایتهای اجتماعی از مبتلایان به ایدز و خانواده هایشان در وزارت رفاه خواستار اصلاح ساختارهای حقوقی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... غلط و ناکارآمد بین المللی شد.

محصولی افزود: مادامی که مدعیان دروغین حقوق بشر با اتکاء به ساختار تبعیض آمیز بین المللی همه امکانات مادی و رسمی را با نگرش علیه بشریت و عدالت اجتماعی، علیه آزادی و بهداشت، سلامت و صلح جهانی به کار گرفته اند و از وظیفه مندی خود در کمک به برنامه های فقرزدایانه برای تامین غذای گرسنگان و... سرباز می زنند تلاشهای ظاهری و انفعالی و صرفا حمایتی در زمینه ایدز و تبعات بهداشتی و روانی آن به تنهایی راه به جایی نخواهد برد.

وزیر رفاه در این همایش آموزه های دینی را مهمترین و تاثیرگذارترین عنصر در مناسبات اجتماعی ایرانیان برشمرد و با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر لزوم برخورداری انسانها از سلامت روحی و جسمی این آموزه ها را نشات گرفته از شناختی حقیقی و همه جانبه نسبت به انسانها دانست.

وی تاکید کرد: ایدز با متغیرهای بسیاری همچون فقر، نا امنی اجتماعی، بیکاری و اعتیاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و از همین رو حمایتهای مالی، معیشتی و گسترش و ارتقاء کیفیت بیمه های درمانی از وظایف مهم دولت در این خصوص است که خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی از سالهای قبل برای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر تصمیمات جدی گرفته است.

وزیر رفاه در ادامه ریشه این بحران جهانی را ناشی از نگرش حاکم بر اهداف، رفتارها و اقدامات اساسی صاحبان قدرت به ویژه قدرت های استکباری و در راس آن آمریکا دانست و تاکید کرد: نگرش قدرتهای جهانی به ایدز، مواد مخدر، قاچاق انسان و... نگرشی منفعت طلبانه، سلطه جویانه و سودجویانه است و متاسفانه منافع و سرمایه ملت ها امروز صرف آثار سیاست های منفعت طلبانه قدرت های خودخواده دنیا می شود.