منع ساخت مناره در سوئیس ضربه ای به دموکراسی و آزادی دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه العرب الیوم اردن در مقاله ای به قلم "محمد کعوش" با انتقاد از همه پرسی دولت سوئیس درباره ممنوعیت ساخت مناره ها و نمادهای اسلامی در این کشور نوشت : نباید از کنار نتیجه این همه پرسی به آسانی و بدون هیچ بحث و مناقشه ای گذشت، بلکه باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود.

این روزنامه افزود: اگر همه کشورهای اروپایی نیز چنین همه پرسی را برگزار کنند نتیجه همان است که در سوئیس به دست آمد، زیرا جوامع غربی گرفتار اطلاعات غلط و گمراه کننده از مسلمانان و اعراب هستند و این جوامع درعین حال اسیر تنفری هستند که به واسطه رسانه های گروهی متعلق و دنباله رو راستگراهای تندرو ترویج می شود. ایده احزاب راستگراهای تندرو با ظهور نومحافظه کاران در آمریکا در بین جوامع اروپایی قدرت گرفت.

این روزنامه اردنی نوشت : سوئیس که در بین کشورهای اسلامی از وجهه خوبی برخوردار بود وتوانست با این ویژگی به جایگاه صنعتی و بازرگانی خوبی دست یابد و همچنین به مرکز اروپایی سازمان ملل متحد تبدیل شد، ولی با این اقدام، وجهه بی طرف این کشور اروپایی مخدوش شد و البته وجهه چنین کشوری در بین جهانیان به ویژه مسلمانان پس از آن همه پرسی شرم آوری که در حقیقت ضربه ای به آزادی دینی به شمار می رود؛ باید بدنام شود، زیرا مناره در حقیقت جزئی از مساجد است که عبادتگاه مسلمانان به شمار می رود و این مناره ها موشک نیستند که جوامع غربی را هدف قرار گرفته باشد.

العرب الیوم درادامه با اشاره به این موضوع که احزاب راست و تندروی سوئیسی با این اقدام برای رشد نژاد پرستی نژادی و دینی تلاش می کنند، نوشت : بیشتر روزنامه های سوئیسی بر مخاطره آمیز بودن نتایج این همه پرسی تاکید دارند.

این روزنامه سوئیسی در پایان تاکید می کند: آنچه در سوئیس رخ داد؛ اقدامی دموکراتیک با هدف اشاعه آزادی بیان نیست، بلکه در حقیقت ضربه به دموکراسی به شمار می رود.