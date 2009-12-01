شش هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور فعال شده اند

عبدالحسین آل محمد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: با شکل گیری کانون فرهنگی مساجد درراستای تحقق فرمایشان رهبر انقلاب تا سال 84 حدود دو هزار و 200 کانون در مساجد کشور فعالیت می کرد که این تعداد در سال گذشته به شش هزار واحد افزایش یافت و تا پایان سال جاری نیز امیدواریم این تعداد به 9 هزار واحد برسد.

آل محمد افزود: تعداد اعضا کانونهای مساجد نیز از 517 هزار نفر به یک میلیون و 320هزار نفر در سال قبل رسید که با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود فعالان کانون به دو میلیون نفر برسد.

وی از راه اندازی یک هزارو 800 کتابخانه در کانون مساجد کشور خبر داد و یادآورشد: تا پایان سال 300 کتابخانه دیگر راه اندازی و افتتاح خواهد شد که با راه اندازی آنها امیدواریم تعداد اعضا کتابخانه ها نیز از 700 هزار نفر فعلی به 750 هزار نفر افزایش یابد.

آل محمد با اشاره به نقش کانونهای فرهنگی مساجد در گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار باب کتابخانه باز در مساجد کشور دایر شد که با دایر کردن دو هزار باب کتابخانه باز دیگر این تعداد را به چهار هزار واحد خواهیم رساند.

توزیع هفت میلیون جلد کتب مذهبی در کانونها

آل محمد از توزیع چهار میلیون کتاب تا سال 1384 در کانونهای فرهنگی سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: تا سال گذشته بیش از هفت میلیون جلد کتاب در کانونها توزیع شد که با توزیع یک میلیون و 500 هزار جلد کتاب دیگر این میزان به هشت میلیون و 500 هزار جلد بالغ خواهد شد.

وی اجرای طرح تلاوت نور و تفسیر قرآن در پنج هزار مرکز را از دیگربرنامه های ستاد اعلام کرد و یادآورشد: این برنامه ها امسال در هفته هزار مرکز اجرا خواهد شد.

معاون اداری مالی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه این نشست خبری به فعالیتهای پژوهشی هم اشاره کرد و اظهار داشت: درسال گذشته در300 هسته پژوهشی کارهای تحقیقی اجرا شد که 30 مجلد از تحقیقات منتشر شده است و امسال هسته های پژوهشی به 500 مورد می رسد.

به گفته آل محمد برگزاری 530 هزار نفر ساعت آموزش متمرکز در سال قبل و یک میلیون و 100 هزار نفر ساعت در سال جاری برای ائمه جماعات، مدیران کانونها، مسئولان کتابخانه ها، کتابداران، خبرنگاران و زوجهای جوان از برنامه های اجرا شده درستاد عالی کانونهای مساجد کشوراست که این روند امسال نیز تداوم خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: 192 کانون تخصصی نیز در کشور فعالیت می کنند که بنا داریم این تعداد را تا پایان سال به 252 واحد برسانیم تا علاقمندان با آموزشهای تخصصی مانند IT ، قرآن آموزی و موضوع مهدویت بیشتر آشنا شوند.

این مقام مسئول تعداد کتب موجود در مخازن کتابخانه های کانون را در حال حاضر 11 میلیون جلد ذکر کرد و اظهار داشت: جهت گیری توسعه فعالیتها در مراکز روستایی و کم برخوردار کشور است و به همین منظور 60 درصد امکانات درروستاها توزیع شده است.

حضور بیش از دو میلیون نفر در طرح اوقات فراغت

آل محمد تشکیل کلاسهای ویژه اوقات فراغت جوانان در ایام تابستان را از برنامه های خوب ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور عنوان کرد و افزود: در تابستان امسال با تشکیل 30 ستاد در 30 استان کشور بیش از دو میلیون نفر در برنامه های ویژه اوقات فراغت شرکت و ازبرنامه ها استقبال کردند.

وی به فعالیت خبرگزاری شبستان هم اشاره کرد و یادآورشد: در این خبرگزاری تخصصی حوزه دین با تشکیل 30 نمایندگی در کشور و راه اندازی 12 سرویس خبری روزانه دهها عنوان خبر تهیه و منتشر می شود و مورد استفاده علاقمندان امور دینی قرار می گیرد.

آل محمد همچنین برپایی جشنواره های بزرگ جوانان مساجد، قرآن، آواهای نغمه های آسمانی، گلدسته های سپید، جشنواره هنرهای تجسمی و نمایشی، نمایشگاه عکس، دوره های متمرکز آموزش تئاتر وسرود برای منتخبان کانونها را از دیگر فعالیتهای مهم ستاد دانست و اضافه کرد: تاکنون 60 هزار نفر از اعضا کانونها در این جشنواره ها شرکت کرده اند.

در حال حاضر 70 هزار مسجد در کشور وجود دارد.