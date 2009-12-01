بوشهر نیازمند پایانه های بزرگ نگهداری و عرضه میوه است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایجاد اتاق اندیشه و فکر برای بهبود کشاورزی این استان ضروری دانست، افزود: توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر باید متناسب با روند شتاب توسعه این استان در سایر بخشها باشد.
وی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه همه جانبه استان بوشهر، ایجاد نقشه بزرگ کشاورزی باید در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد.
امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود شش میلیون اصله نخل در دشتستان توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: استفاده و بهره گیری از این پتاسیل عظیم علاوه بر درآمدزایی مناسب موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز می شود.
صفایی بوشهری گفت: امروزه کشورهای در حال توسعه روی بخش کشاورزی و ایجاد فضای فرهنگ کشاورزی و توسعه برنامه ریزی دارند.
وی با بیان اینکه استقلال سیاسی یک کشور منوط به استقلال در حوزه کشاورزی است، خاطرنشان کرد: جهان استکبار با فشارهای مختلف جوامعه امروزی را عقب مانده نگه می دارد.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: جهاد کشاورزی با روند توسعه پایداری که نظام اسلامی به آن می دهد به اتاقهای فکر و جنبش نرم افزاری نیاز دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در خصوص مهمترین اولویتهای این سازمان گفت: ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی با رویکرد دانش محوری، تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی به ویژه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت در راستای افزایش عملکرد از جمله مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود.
دکتر نوذر منفرد افزود: همچنین توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار، اولویت دادن به تکمیل ایستگاه های پمپاژ در دست اجرا به منظور افزایش بهره برداری از آبهای سطحی و تبدیل اراضی دیم به آبی، اولویت دادن به احداث و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است.
وی اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص آب و هوایی استان بوشهر منجر به تشکیل گلخانه بزرگ طبیعی دراین استان شده که باید زمینه استفاده از این قابلیت برای احیای بخش کشاورزی فراهم شود.
منفرد با بیان این که استان بوشهر شرایط مناسبی برای تولید محصولات کشاورزی دارد، بیان کرد: با توجه به قابلیتهای پرورش ماهی و میگو، خرما، دامداری و دامپروری، مرکبات، صیفی، گوجه فرنگی و زیتون در این استان، استفاده نکردن ازاین فرصتها منجر به عقب ماندگی در دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می شود.
وی افزود: اگر در بخش کشاورزی با تکنولوژی روز دنیا پیش برویم، علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات و امنیت غذایی نیز فراهم خواهد شد.
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