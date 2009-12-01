بوشهر نیازمند پایانه های بزرگ نگهداری و عرضه میوه است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایجاد اتاق اندیشه و فکر برای بهبود کشاورزی این استان ضروری دانست، افزود: توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر باید متناسب با روند شتاب توسعه این استان در سایر بخشها باشد .

وی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه همه جانبه استان بوشهر، ایجاد نقشه بزرگ کشاورزی باید در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد .

امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود شش میلیون اصله نخل در دشتستان توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان را ضروری دانست و گفت: استفاده و بهره گیری از این پتاسیل عظیم علاوه بر درآمدزایی مناسب موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز می شود.

صفایی بوشهری گفت: امروزه کشورهای در حال توسعه روی بخش کشاورزی و ایجاد فضای فرهنگ کشاورزی و توسعه برنامه ریزی دارند .

وی با بیان اینکه استقلال سیاسی یک کشور منوط به استقلال در حوزه کشاورزی است، خاطرنشان کرد: جهان استکبار با فشارهای مختلف جوامعه امروزی را عقب مانده نگه می دارد .

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: جهاد کشاورزی با روند توسعه پایداری که نظام اسلامی به آن می دهد به اتاقهای فکر و جنبش نرم افزاری نیاز دارد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در خصوص مهمترین اولویتهای این سازمان گفت: ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی با رویکرد دانش محوری، تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی به ویژه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت در راستای افزایش عملکرد از جمله مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود .

دکتر نوذر منفرد افزود: همچنین توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار، اولویت دادن به تکمیل ایستگاه های پمپاژ در دست اجرا به منظور افزایش بهره برداری از آبهای سطحی و تبدیل اراضی دیم به آبی، اولویت دادن به احداث و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است.

وی اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص آب و هوایی استان بوشهر منجر به تشکیل گلخانه بزرگ طبیعی دراین استان شده ‌که باید زمینه استفاده‌ از این قابلیت برای احیای بخش کشاورزی فراهم شود .

منفرد با بیان ‌این ‌که‌ استان بوشهر شرایط مناسبی برای تولید محصولات کشاورزی دارد، بیان کرد: با توجه به قابلیت‌های پرورش ماهی و میگو، خرما، دامداری و دامپروری، مرکبات، صیفی‌، گوجه‌ فرنگی و زیتون در این استان، استفاده نکردن ازاین فرصتها منجر به عقب ماندگی در دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌ شود .