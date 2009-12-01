به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از چهارم تا 10 دسامبر( 13 تا 19 آذر ماه) در مومبای برگزار می‌شود و فیلم افتتاحیه آن "کارخانه هاری چاندراچی" نماینده سینمای هند در اسکار است. 100 فیلم داستانی و کوتاه از 24 کشور جهان در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

بخش مرور سینمای مصر (هفت فیلم معاصر سینمای مصر)، مرور آثار میکیو ناروسه فیلمساز ژاپنی، بخش اساتید سینمای آسیا ( ناگیسا اوشیما)، بخش کارگردان برگزیده (مرور آثار جعفر پناهی با نمایش سه فیلم) و مسابقه فیلم‌های اول کارگردانان آسیایی از جمله بخش‌های این جشنواره است.