به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مسلمی روز سه شنبه در نخستین گردهمایی منطقه ای کارگزاران طرح بسیج سازندگی پنج استان شمالی کشور در مرکز تکنولوژی هراز در محمودآباد گفت: این تعداد در پایان سال 84 سه میلیون نفر روز بوده که اکنون به حدود 500 هزار نفر روزکاهش یافته است.

وی اضافه کرد: آغاز اجرای این طرح در سال 79 با دو میلیون نفر روز از جوانان بوده است.

معاون دفتر امور تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی، کمبود اعتبار در این بخش را از اصلی ترین دلایل کاهش حضور جوانان در طرح بسیج سازندگی بیان کرد.

مسلمی با اشاره به اینکه با وجود اثر بخشی بالای این طرح وهمچنین حضور فعال و سازنده جوانان در طرح بسیج سازندگی، کاهش این تعداد نفر در روز را به لحاظ نقش آفرینی جوانان در این طرح راناامید کننده خواند.

وی با بیان اینکه در تلاش برای افزایش اعتبارات در این طرح برای افزایش بیشتر حضور جوانان هستیم تصریح کرد: با برنامه ریزی در حال انجام در استانها ، این نیروها از محل اعتبارات استانی جبران خواهد شد.

مسلمی بکارگیری نادرست جوانان در این طرح، عدم سازماندهی مناسب را از انحرافات اجرای این طرح برشمرد و ادامه داد: البته در بخش نظارت هم در این طرح با متخلفان هم برخورد می شود.

معاون دفتر امور تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی به انحرافات ناشی از این طرح در برخی از استانها اشاره واضافه کرد: متاسفانه برخی از مسئولان استانها ، به جای استفاده از جوانان طرح بسیج سازندگی در پروژه ها ، از آنان در بخش های اداری و خدماتی ادارات خود استفاده می کردند که در صورت مشاهد سازمان بازرسی از حضور این افراد در ادارات شاید تبعات منفی را هم در پی خواهد داشت.

مسلمی همچنین با اشاره به اینکه طرح بسیج سازندگی از طرح های مهم و محوری وزارت جهاد کشاورزی است خاطرنشان کرد: طرح های زیاد عمرانی و اجرایی نیمه کاره در این وزارتخانه در سطح کشور وجود دارد که با حضور جوانان این طرحها شتاب خواهد گرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این مراسم با اشاره به اینکه در 9 سال از اجرای طرح بسیج سازندگی در این استان حدود 967 هزار و834 نفر روز بکارگیری شدند، گفت: متاسفانه ئدر مازندران هم شاهد این کمبود هستیم.

سیدکریم طاهری افزود: این تعداد در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری، آب وخاک، دام و طیور،‌دامپزشکی، شیلات، زراعت، باغبانی و ترویج توسعه کشاورزی به کارگیری شدند.

وی با بیان اینکه این طرح در سال 79 به فرمان مقام معظم تشکیل شد، خاطرنشان کرد: اشاعه فرهنگ کار و تولید، بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل بخشهای کشاورزی در طرحهای کشاورزی و محرومیت زدایی در روستاها با ایجاد کارهای تولیدی از اهداف مهم این طرح است.

نخستین گردهمایی منطقه ای کارگزاران طرح بسیج سازندگی پنج استان شمالی "مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و تهران" با هدف برنامه ریزی برای چشم انداز آینده و در حال اجرا و همچنین بررسی عملکردی اجرای این طرح در مرکز توسعه و تکنولوژی هراز در محمودآباد در حال برگزاری است.