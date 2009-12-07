حبیبالله کاسهساز درباره تغییرات جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: این حق هر مدیری است که بعد از انتصاب، بتواند نظر خود را اعمال کند و نباید گفت تمام این تغییرات سلیقهای است، البته نظرات دبیر جشنواره باید در جهت بالا بردن کیفیت جشنواره باشد.
وی افزود: دبیر جشنواره باید نظر کارشناسی شده ارائه دهد که در جهت تثبیت جشنواره باشد. نمیتوان دست مدیر را بست و تحت عنوان سلیقهای بودن نظر یک مدیر، از اجرای نظر وی جلوگیری کرد. هر مسئولی با توجه به شرایط تشخیص میدهد که چه تغییراتی مناسب نیست و چه تغییراتی، کمک به پیشبرد کیفیت جشنواره میکند.
تهیهکننده "اخراجیها" ادامه داد: به نظر من جشنواره فیلم فجر را نمیتوان نادیده گرفت، ممکن است بعضی از هنرمندان از شرکت در جشن خانه سینما و یا جشنوارههای دیگر انصراف دهند، اما جشنواره فجر یک جشن ملی است و نمی توان در آن شرکت نکرد، جشنواره فجر را کسی نمیتواند تحریم کند، این جشن مردمی، جشن اثبات پیروزی انقلاب اسلامی است وهمه هنرمندان باید درآن شرکت کنند.
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