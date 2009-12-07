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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۸:۳۳

تغییرات فیلم فجر/

برنامه‌های مدیر جشنواره کارشناسی شده باشد

برنامه‌های مدیر جشنواره کارشناسی شده باشد

یک تهیه‌کننده سینما گفت برنامه‌های دبیر جشنواره فیلم فجر برای رسیدن به چشم‌اندازی روشن می‌بایست کارشناسی شده و حرفه‌ای باشد.

حبیب‌الله کاسه‌ساز درباره تغییرات جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: این حق هر مدیری است که بعد از انتصاب، بتواند نظر خود را اعمال کند و نباید گفت تمام این تغییرات سلیقه‌ای است، البته نظرات دبیر جشنواره باید در جهت بالا بردن کیفیت جشنواره باشد.

وی افزود: دبیر جشنواره باید نظر کارشناسی شده‌ ارائه دهد که در جهت تثبیت جشنواره باشد. نمی‌توان دست مدیر را بست و تحت عنوان سلیقه‌ای بودن نظر یک مدیر، از اجرای نظر وی جلوگیری کرد. هر مسئولی با توجه به شرایط تشخیص می‌دهد که چه تغییراتی مناسب نیست و چه تغییراتی، کمک به پیشبرد کیفیت جشنواره می‌کند.

تهیه‌کننده "اخراجی‌ها" ادامه داد: به نظر من جشنواره فیلم فجر را نمی‌توان نادیده گرفت، ممکن است بعضی از هنرمندان از شرکت در جشن خانه سینما و یا جشنواره‌های دیگر انصراف دهند، اما جشنواره فجر یک جشن ملی است و نمی توان در آن شرکت نکرد، جشنواره فجر را کسی نمی‌تواند تحریم کند، این جشن مردمی، جشن اثبات پیروزی انقلاب اسلامی است وهمه هنرمندان باید درآن شرکت کنند. 

کد مطلب 993419

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