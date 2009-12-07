قنبری به خبرنگار مهر گفت: در زمان مدیریت محمد آفریده در مرکز سینمای مستند و تجربی با هماهنگیهایی که با وی صورت گرفت تولید مستند "آینههای غبار گرفته" را آغاز کردم و 20 درصد از تصویربرداری این مستند را به پایان رساندم.
وی افزود: برای ادامه تولید این مستند در انتظار همکاری مدیریت جدید مرکز سینمای مستند تجربی و رفع موانع و مشکلات اداری و حمایت این مرکز از این اثر هستم تا تولید این مستند را که حاصل تحقیقات گسترده در طول سه سال و مطالعه حدود 150 کتاب است را به صورت مطلوب ادامه دهم.
قنبری ادامه داد: امیدوارم با همکاری مرکز سینمای مستند و تجربی گامی موثر در به تصویر کشیدن تاریخچه روزنامهنگاری ایران بردارم و اثری قابل قبول و در خور توجه را تقدیم علاقمندان کنم.
مستند "آینههای غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 57 و کارکرد آن را در زمان مشروطه، روحیه تجددخواهی، ممیزی و آئیننامهها و مسائل مربوط به روزنامهنگاری و موانع موجود بر سر راه روزنامهنگاران را بررسی میکند.
عوامل این مستند عبارتند از فریدون شیردل تصویربردار، محمدعبدیزاده مدیر تولید، بابک نبیزاده دستیار کارگردان و رهیار قنبری صدابردار. رهبر قنبری فیلمهای سینمایی "او" و "پرندهباز کوچک " را در کارنامه دارد.
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