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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۶

تولید "آینه‌های غبارگرفته" با حل مشکلات اداری ادامه می‌یابد

تولید "آینه‌های غبارگرفته" با حل مشکلات اداری ادامه می‌یابد

ساخت مستند "آینه‌های غبارگرفته" به کارگردانی رهبر قنبری پس از رفع مشکلات اداری ادامه می‌یابد.

قنبری به خبرنگار مهر گفت: در زمان مدیریت محمد آفریده در مرکز سینمای مستند و تجربی با هماهنگی‌هایی که با وی صورت گرفت تولید مستند "آینه‌های غبار گرفته" را آغاز کردم و 20 درصد از تصویربرداری این مستند را به پایان رساندم.

وی افزود: برای ادامه تولید این مستند در انتظار همکاری مدیریت جدید مرکز سینمای مستند  تجربی و رفع موانع و مشکلات اداری و حمایت این مرکز از این اثر هستم تا تولید این مستند را که حاصل تحقیقات گسترده در طول سه سال و مطالعه حدود 150 کتاب است را به صورت مطلوب ادامه دهم.

قنبری ادامه داد: امیدوارم با همکاری مرکز سینمای مستند و تجربی گامی موثر در به تصویر کشیدن تاریخچه روزنامه‌نگاری ایران بردارم و اثری قابل قبول و در خور توجه را تقدیم علا‌قمندان کنم.

مستند "آینه‌های غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 57 و کارکرد آن را در زمان مشروطه، روحیه تجددخواهی، ممیزی و آئین‌نامه‌ها و مسائل مربوط به روزنامه‌نگاری و موانع موجود بر سر راه روزنامه‌نگاران را بررسی می‌کند.

عوامل این مستند عبارتند از فریدون شیردل تصویربردار، محمدعبدی‌زاده مدیر تولید، بابک نبی‌زاده دستیار کارگردان و رهیار قنبری صدابردار. رهبر قنبری فیلم‌های سینمایی "او" و "پرنده‌باز کوچک " را در کارنامه دارد.

کد مطلب 993433

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