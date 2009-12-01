صادرکنندگان نمونه، تسهیلات بانکی با نرخ شش درصد دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، کوروش پرویزیان در مراسم افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات استان قزوین که بعداز ظهر سه شنبه با حضور صادرکنندگان و تجار در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با بیش از 18 سال قدمت شعب خود را در استانهای مختلف راه ‌اندازی کرده و توسعه فعالیت بانک در خارج از کشور در اولیت برنامه های امسال است.

پرویزیان افزود: از آنجا که فعالان بخش خصوصی موجب حرکت توسعه و صادرات کشورشده اند ما نیز در بخش دولتی وظیفه داریم تسهیل‌ کننده فعالیت این افراد کارآفرین باشیم و با درک فعالیت و مشکلات و با ارائه مشاوره به آنها شرایطی را فراهم کنیم که کالای ایرانی در بازارهای دنیا با شرایط سهل تری عرضه شود تا بتوانیم توانمندی خود را به دنیا نشان دهیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: در اجرای سیاستهای عدالت‌ محور دولت و حمایت از صادرات غیرنفتی، امروز سی و پنجمین شعبه بانک توسعه صادارت کشور در استان قزوین که قابلیتهای صنعتی فراوانی دارد افتتاح ‌شد که امیدواریم گامی در مسیر تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان باشد.

به گفته پرویزیان به منظور حمایت از صادارت غیر‌نفتی، شعب خارج از کشور نیز راه اندازی خواهد شد تا صادرکنندگان بتوانند خدمات بانکی لازم را در خارج از کشور نیز دریافت کنند که این کار در افزایش رقابت ‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی موثر خواهد بود.



وی کاهش هزینه ‌های مالی تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان را از دیگر سیاستهای بانک توسعه ذکر کرد وگفت: بانک توسعه صادرات با کمترین نرخ بانکی به صادرکنندگان تسهیلات می دهد به طوریکه مشتریان با نرخ 12 درصد و صادرکنندگان نمونه از تسهیلات با نرخ شش درصد استفاده می ‌کنند.



پرویزیان برگزاری جلسات آموزشی ویژه فعالان بخش خصوصی و تک نرخی کردن تسهیلات پرداختی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده دانست و گفت: در صورت حمایت بخش دولتی و استقبال بخش خصوصی نرخ کارمزد تسهیلات پرداختی تک رقمی می ‌شود.



استاندار قزوین نیز در این مراسم بانک توسعه صادرات را حلقه مفقوده بخش صادرات استان دانست و اظهار داشت: با افتتاح این بانک زنجیره صادرات استان تکمیل شد.

احمد عجم بر رفع موانع صادرات استان با همکاری تجار تاکید کرد و اظهار داشت: در کنار توسعه صادرات باید به اشتغال پایدار هم توجه و کمک کنیم.

وی از تجار و بازرگانان خواست با انتقال منابع مالی خود به بانک توسعه صادرات استان ضمن کمک به تقویت منابع مالی، موجب توازن بین منابع و مصارف مالی شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین نیز ضعف نرم افزاری در بازاریابی بین المللی و بازرگانی داخلی را از مهمترین مشکلات بخش بازرگانی و صادرات استان دانست.

اصغر حمزه ای میزان صادرات استان را اندک دانست واضافه کرد: استان قزوین با 12 میلیارد دلار تولید محصولات صنعتی و کشاورزی تنها 500 میلیون دلار صادرات دارد که باید در این خصوص برنامه ریزی و اهتمام بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: هدف گذاری سالانه در استان دو میلیارد دلار صادرات است و سند توسعه استان نیز با همین چشم انداز تدوین شده که خوشبختانه برنامه های عملیاتی آن تا 90 درصد محقق شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و توسعه صنایع و معادن استان قزوین نیز پیشنهاد کرد برای رفع تنگناهای صادراتی، کارگروهی تخصصی تشکیل شود و پس از بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات، نتایج را به مسئولان کشور انتقال دهد.