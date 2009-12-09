محمد عباسی در گفتگو با مهر از تعامل وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی برای جدی تر شدن برنامه های اشتغالزایی دولت خبر داد و گفت: در جریان اشتغالزایی دو وزارتخانه ای که می توانند با هم تشریک مساعی داشته باشند، کار و تعاون است.

وزیر تعاون اظهار داشت: بازار کار کشور به نحوی است که دو دستگاه در وظایف به هم مرتبط هستند به نحوی که تعاونی ها می توانند در جریان اشتغالزایی نقش موثری داشته باشند.

عباسی در ادامه به ایجاد ساختارهای جدید در توسعه اشتغال توسط وزارت تعاون اشاره کرد و افزود: از طریق ایجاد ساختارهای جدید برای اشتغال، وزارت کار نیز می تواند در تنظیم روابط کار نظارت داشته باشد.

ایجاد ساختارهای جدید اشتغالزایی

وی از دیدار خود با عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در ماه گذشته خبر داد و بیان داشت: با توجه به آغاز دور جدید فعالیت وزارت کار در دولت دهم الزامی بود دو دستگاه در یک نشست مشترک به تبادل نظر بپردازند.

وزیر تعاون یکی از تاکیدات و درخواستهای مهم دولت دهم را موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اعلام کرد و اظهار داشت: این نکته مورد اهمیت، یکی از دلایل اصلی نشست مشترک با وزارت کار بوده است.

به گفته عباسی جدی تر شدن سیاستهای اشتغالزایی و برنامه ریزی های جدید یکی از تلاشهای دولت دهم در راستای تک رقمی شدن نرخ بیکاری خواهد بود.

وی به عملیاتی شدن مصوبات و تاکیدات دولت در بحث اشتغالزایی توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و تعاون در سالهای آینده اشاره کرد و افزود: این دو دستگاه دارای نقش تاثیرگذاری بر جریان اشتغال هستند.

تدوین طرحهای اشتغالزا در کمیته مشترک تعاون و کار

به گزارش مهر در نشست مشترک وزیران و معاونان وزارتخانه های کار و تعاون که با هدف گسترش همکاریهای مشترک برای شناخت ظرفیتهای توسعه اشتغالزایی در کشور برگزار شد، مسئولان دو وزارتخانه تصویب کردند تا با تشکیل کمیته مشترک کلیه ظرفیتها و طرحهای مناسب اشتغالزا را تدوین و پیگیری کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی توسعه فعالیتهای اقتصادی در قالب تعاونیها را یک روش موثر برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: تجمیع سرمایه های کوچک برای ایجاد بنگاههای تعاونی، یک راهکار قابل تحقق در کشور است که امیدوارم با همکاری دو وزارتخانه این راهبرد پیگیری شود.